ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে বিপুল সংখ্যক অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে বিপুল সংখ্যক অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন
অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও গ্যাস চুরি রোধে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড।
রোববার (২৪ আগস্ট) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে অবৈধ দুটি ওয়াশিং ফ্যাক্টরিসহ বিপুল সংখ্যক আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
সোমবার (২৫ আগস্ট) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ এলাকায় পরিচালিত অভিযানে বেগুনপট্টি ও দোলেশ্বর এলাকার দুটি নামবিহীন ওয়াশিং কারখানার অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এছাড়া, একটি আবাসিক ভবনের ৬টি ডাবল চুলার অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
- আরও পড়ুন
বেসরকারিতে ঝুঁকছে জ্বালানি খাত, একক নিয়ন্ত্রণ হারাবে বিপিসি
গ্যাস সংকট নিরসনে ৫ জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব বিজিএমইএর
অভিযানে বিভিন্ন ব্যাসের মোট ২৩০ ফুট পাইপ, ১টি বল ভালভ এবং ১টি আবাসিক রেগুলেটর জব্দ করা হয়। এ অভিযানের ফলে মাসিক আনুমানিক ২৮ হাজার ৯৫৭ ঘনমিটার গ্যাস সাশ্রয় হবে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৮ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৯ টাকা।
অপরদিকে, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার নোয়াইল-দুলালপুর এলাকায় পরিচালিত অভিযানে প্রায় ৮ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আনুমানিক ৫ হাজার ৫০০টি অবৈধ আবাসিক চুলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। পাশাপাশি একটি চুনা কারখানার ৩টি ভাট্টির অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
এমইউ/ইএ/জেআইএম