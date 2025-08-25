  2. জাতীয়

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে বিপুল সংখ্যক অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৪:৪৩ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন/ছবি: পিআইডি

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও গ্যাস চুরি রোধে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড।

রোববার (২৪ আগস্ট) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে অবৈধ দুটি ওয়াশিং ফ্যাক্টরিসহ বিপুল সংখ্যক আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

সোমবার (২৫ আগস্ট) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ এলাকায় পরিচালিত অভিযানে বেগুনপট্টি ও দোলেশ্বর এলাকার দুটি নামবিহীন ওয়াশিং কারখানার অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এছাড়া, একটি আবাসিক ভবনের ৬টি ডাবল চুলার অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

অভিযানে বিভিন্ন ব্যাসের মোট ২৩০ ফুট পাইপ, ১টি বল ভালভ এবং ১টি আবাসিক রেগুলেটর জব্দ করা হয়। এ অভিযানের ফলে মাসিক আনুমানিক ২৮ হাজার ৯৫৭ ঘনমিটার গ্যাস সাশ্রয় হবে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৮ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৯ টাকা।

অপরদিকে, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার নোয়াইল-দুলালপুর এলাকায় পরিচালিত অভিযানে প্রায় ৮ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আনুমানিক ৫ হাজার ৫০০টি অবৈধ আবাসিক চুলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। পাশাপাশি একটি চুনা কারখানার ৩টি ভাট্টির অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

এমইউ/ইএ/জেআইএম

