ব্র্যাক ব্যাংকের নতুন এমডি ও সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান
ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও হিসেবে তারেক রেফাত উল্লাহ খানকে নিয়োগ দিয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) থেকে এ নিয়োগ কার্যকর হয়েছে। ব্যাংকটির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
তারেক রেফাত উল্লাহ খান চলতি বছরের ২৭ মে থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও (কারেন্ট চার্জ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। গত এপ্রিল মাসে উদ্ভাবন ও ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং হেড অব করপোরেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়।
তারেক রেফাত উল্লাহ খান ২০১৭ সালে ব্র্যাক ব্যাংকে হেড অব ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট হিসেবে যোগ দেন। ব্যাংক খাতে প্রায় তিন দশকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই পেশাজীবী এর আগে স্টার্ন ব্যাংক, এবি ব্যাংক ও আইএফআইসি ব্যাংকে কাজ করেছেন।
তিনি করপোরেট ও ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং, ট্রানজেকশন ব্যাংকিং এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট খাতে উদ্ভাবনী নেতৃত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ইস্টার্ন ব্যাংকে এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব রিলেশনশিপ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তার অসাধারণ কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে সিইও ও চেয়ারম্যান’স অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন।
তারেক রেফাত উল্লাহ খান ভারত, মালয়েশিয়া, বাহরাইন, জার্মানি ও ইতালিতে ক্রেডিট রিস্ক, লোন স্ট্রাকচারিং, করপোরেট গভর্ন্যান্স, নেতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম (মার্কেটিং) এবং এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাজ্যের মেগা পারফরম্যান্স করপোরেশন থেকে ক্রেডিট রিস্ক অ্যাসেসমেন্টে সার্টিফিকেশন এবং যুক্তরাষ্ট্রের আইভি লিগ প্রতিষ্ঠান কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ লিডারশিপ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছেন।
বিজ্ঞপ্তি বলা হয়, তারেক রেফাত উল্লাহ খানের নেতৃত্বে ব্র্যাক ব্যাংক একটি নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে—যেখানে উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তার অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব ব্যাংকটিকে বাংলাদেশের অন্যতম আস্থা ও অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা।
ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারপারসন মেহেরিয়া এম. হাসান বলেন, ‘ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও পদে তারেক রেফাত উল্লাহ খান নিঃসন্দেহে একজন আদর্শ নেতা। তার সততা, দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্ব ব্র্যাক ব্যাংককে আরও বেশি আস্থাশীল, উদ্ভাবনী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে গ্রাহক, ব্যাংকিং খাত, সমাজ এবং দেশের ওপর।’
ইএআর/বিএ/এমএস