টাঙ্গাইলে একসঙ্গে তিনটি শোরুম চালু করলো ‘মিঠাই’

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫৬ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলে মিঠাইয়ের শোরুম উদ্ধোধন করা হয়েছে

ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি ও আধুনিক বেকারি পণ্যের সমাহার নিয়ে টাঙ্গাইল শহরে একসঙ্গে তিনটি শোরুম চালু করেছে জনপ্রিয় রিটেইল চেইনশপ ‘মিঠাই’। গত বুধবার শহরের প্রেস ক্লাব, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড ও আকুর টাকুর পাড়ায় শোরুমগুলো উদ্বোধন করা হয়।

মিঠাই- এর প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা এস এম হাফিজুর রহমান, হেড অব মার্কেটিং আনিসুল ইসলাম, অ্যাসিসটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার অমিতাভ রায়, অপারেশন ম্যানেজার (টাঙ্গাইল) জাহিদ হাসান এবং ডেপুটি ব্র্যান্ড ম্যানেজার মাসুম বিল্লাহসহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মিঠাই শোরুমগুলোতে ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির পাশাপাশি জন্মদিন ও বিভিন্ন উৎসবের কেক, পেস্ট্রি, ফাস্টফুড ও বেকারি পণ্যের সমাহার থাকছে। ফুডপ্রেমীদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ায় রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে মিঠাই-এর ২৪০টি শোরুম চালু রয়েছে।

এ বিষয়ে মিঠাই-এর প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা এস এম হাফিজুর রহমান বলেন, মিঠাই শুধু ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি নয়, স্বাস্থ্যসম্মত বেকারি পণ্যের জন্য ক্রেতাদের আস্থার নাম। মিঠাই- এর বাটার কুকিজ, মিল্ক ব্রেড, বাটার বান ও বিভিন্ন ধরনের ড্রাইকেক ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সারাদেশে ভোক্তাদের চাহিদা পূরণে আমাদের শোরুম বাড়ানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করছি।

