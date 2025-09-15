সোনালী লাইফ-মিলভিক বাংলাদেশের চুক্তি সই
বাংলাদেশের চতুর্থ প্রজন্মের জীবন বিমা কোম্পানি সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্সের বিমা গ্রাহকরা এখন থেকে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা পাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম।
তিনি বলেন ডিজিটাল জীবন বিমার পাশাপাশি ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবাও দেওয়া হবে সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্রাহকদের।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও টেলি মেডিসিন সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান মিলভিক বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই হয়েছে। সোনালী লাইফের প্রধান কার্যালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সোনালী লাইফের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন সোনালী লাইফের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম, মিলভিক বাংলাদেশের পক্ষে কান্ট্রি ম্যানেজার মো. শিহাব উদ্দীন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সোনালী লাইফের পরিচালক শেখ মোহাম্মদ ড্যানিয়েল, সিওও মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ, সিআইও হাসিব রেজা, এএমডি এমদাদুল হক সাহিল, মিলভিকের কান্ট্রি লিড (ফাইন্যান্স) রিয়াজ মোস্তফা, ইসরাত মোস্তফাসহ সোনালী লাইফের অন্যান্য কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।
এই চুক্তির আওতায় সোনালী লাইফের গ্রাহক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মিলভিক বাংলাদেশের টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণ করতে পারবে এবং মিলভিক বাংলাদেশ, সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের পরিকল্পসমূহ মিলভিকের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দ্রুত ও সহজলভ্য উপায়ে তার গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেবে।
সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, গ্রাহককেন্দ্রিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যেই আমাদের এই উদ্যোগ। টেলিমেডিসিন সেবা যুক্ত হওয়ায় আমাদের গ্রাহকরা স্বাস্থ্যসেবা ও বীমা সুবিধা একই সঙ্গে সহজেই পাবেন। এটি সোনালী লাইফের ডিজিটাল রূপান্তরের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
মিলভিক বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার মো. শিহাব উদ্দীন বলেন, সোনালী লাইফের সঙ্গে এই অংশীদারত্ব আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে গ্রাহকেরা শুধু মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবাই পাবেন না, বরং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আরও দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য বীমা সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
এমএএস/এমআরএম/জিকেএস