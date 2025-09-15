আড়াই লাখ টাকার কৃষিঋণে সিআইবি চার্জ নেবে না ব্যাংক

আড়াই লাখ টাকার কৃষিঋণে সিআইবি চার্জ নেবে না ব্যাংক
কৃষক ও গ্রামীণ জনগণের জন্য ঋণপ্রাপ্তি আরও সহজ করতে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ও পল্লিঋণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে কোনো ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) চার্জ নিতে পারবে না ব্যাংক।
এ বিষয়ে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) একটি সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষিঋণ বিভাগ। এতে জানানো হয়, ব্যাংকগুলো যখন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (যেখানে এনজিও বা মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান যুক্ত নয়) কৃষি ও পল্লিঋণ দেবে, তখন গ্রাহকদের থেকে সিআইবি রিপোর্টের জন্য কোনো ফি আদায় করতে পারবে না।
এর আগে এ চার্জ মওকুফের সুযোগ দেওয়া হলেও অনেক ব্যাংক তা পুরোপুরি মানেনি। ফলে কৃষকেরা প্রত্যাশিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।
সার্কুলারে আরও বলা হয়েছে, কৃষি ও পল্লিঋণে নির্ধারিত সুদের বাইরে অন্য কোনো চার্জ— যেমন প্রসেসিং ফি, মনিটরিং ফি বা বাড়তি সার্ভিস চার্জ—আদায় করা যাবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাষ্য, কৃষকদের ঋণপ্রাপ্তি সহজ করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশনাটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।
