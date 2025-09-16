  2. অর্থনীতি

টেক্সওয়ার্ল্ড প্যারিসে বাংলাদেশি ২০ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:৫১ এএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফ্রান্সের প্যারিসে ‘টেক্সওয়ার্ল্ড, অ্যাপারেল সোর্সিং এবং লেদারওয়ার্ল্ড প্যারিস ২০২৫’-এ বাংলাদেশি ২০ প্রতিষ্ঠানের অংশ নিয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ফেব্রিক এবং পোশাক প্রস্তুতকারকদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে অনন্য প্ল্যাটফর্ম ‘টেক্সওয়ার্ল্ড, অ্যাপারেল সোর্সিং এবং লেদারওয়ার্ল্ড প্যারিস ২০২৫’ ফ্রান্সের প্যারিসের লে-বোর্জে প্রদর্শনী কেন্দ্রে শুরু হয়েছে।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হওয়া এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশি ২০টি প্রতিষ্ঠান তাদের সৃজনশীল পণ্য, অতুলনীয় ফ্যাশন ও দক্ষতা উপস্থাপন করছে।

প্রদর্শনীতে বৈশ্বিক টেক্সটাইল উদ্ভাবন ও সোর্সিং কার্যক্রম চলছে। মেলা চলবে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, যেখানে বিশ্ব ফ্যাশন সাপ্লাই চেইনের পেশাজীবীরা অংশ নিচ্ছেন।

৫৭তম আসরে অনুষ্ঠিত এই মেলা সোর্সিং, ট্রেন্ড ইনসাইট এবং শিল্পখাতের পারস্পরিক সহযোগিতার একটি শীর্ষ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। এ বছরের ফরম্যাটে কাপড় সরবরাহকারী (টেক্সওয়ার্ল্ড) এবং তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক (অ্যাপারেল সোর্সিং) উভয়কেই এক ছাদের নিচে আনা হয়েছে, যা বৈশ্বিক ক্রেতাদের জন্য আরও সহজ অভিজ্ঞতা দিচ্ছে।

এই অংশগ্রহণ বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্বকে তুলে ধরছে।

৩৫টিরও বেশি দেশ থেকে প্রায় এক হাজার ৩০০ জন প্রদর্শক এই মেলায় অংশগ্রহণ করছে, যার মধ্যে রয়েছে চীন, ভারত, তুরস্ক, কোরিয়া, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। এটি আজকের সোর্সিং ল্যান্ডস্কেপের বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করছে।

টেক্সওয়ার্ল্ড প্যারিস টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের জন্য ইউরোপীয় বাজারে প্রবেশের একটি প্রধান গেটওয়ে। এটি আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও দেশীয় রপ্তানিকারক বা প্রস্তুতকারকদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

আইএইচও/এমএমএআর/জিকেএস

