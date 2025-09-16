বাংলাদেশে এয়ারপ্লেন অ্যামেনিটি ব্যাগ-কিট তৈরি করবে চীনা কোম্পানি

বাংলাদেশে এয়ারপ্লেন অ্যামেনিটি ব্যাগ-কিট তৈরি করবে চীনা কোম্পানি
বাংলাদেশে এয়ারপ্লেন অ্যামেনিটি ব্যাগ ও কিট তৈরি করবে চীনা কোম্পানি কেএমকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেড। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি বিনিয়োগ করবে এক কোটি ৮৬ লাখ ডলার।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশের শিল্পখাতে বৈচিত্র্য আনতে প্রথমবারের মতো এয়ারপ্লেন অ্যামেনিটি ব্যাগ ও কিট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়েছে। চীনা প্রতিষ্ঠান কেএমকে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু করবে। এতে এক হাজার ২৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
এয়ারপ্লেন অ্যামেনিটি ব্যাগ হলো উড়োজাহাজে যাত্রীদের দেওয়া একটি ছোট ব্যাগ বা কিট। এতে টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, চোখ ঢাকার মাস্ক, কানের প্লাগসহ প্রয়োজনীয় টুকিটুকি ব্যক্তিগত জিনিস থাকে, যা যাত্রীরা দীর্ঘ ফ্লাইটের সময় ব্যবহার করেন।
বিনিয়োগের বিষয়ে গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর এবং কেএমকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেডের চেয়ারম্যান উ ইউজিয়াং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
কেএমকে প্রাথমিকভাবে এয়ারপ্লেন অ্যামেনিটি ব্যাগ তৈরি করবে এবং ধীরে ধীরে নিজেদের উদ্যোগে মোজা, তৈরি পোশাক ও এক্সেসরিজ, প্রসাধনী এবং হেডফোন ও ইউএসবি কেবলসহ কিছু ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন করবে। এর মাধ্যমে বেপজার শিল্পখাতে নতুন ও অনন্য পণ্যের সংযোজন ঘটবে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান আবুল কালাম চীনা প্রতিষ্ঠানটিকে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। সেই সঙ্গে নির্বিঘ্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেন।
নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, ‘এই প্রকল্প বেপজার রপ্তানিমুখী শিল্পখাতে বৈচিত্র্য আনার ধারাবাহিক প্রয়াসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমরা বিনিয়োগকারীদের নিজস্ব উৎপাদন সক্ষমতা গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশীয় প্রতিষ্ঠান থেকে কাঁচামাল সংগ্রহে উৎসাহিত করি, যা শিল্পোন্নয়ন ও জাতীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।’
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন, নির্বাহী পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস) মো. খুরশিদ আলম, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) মো. সালাহউদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ এস এম আনোয়ার পারভেজসহ কেএমকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেডের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
একিউএফ/এমএস