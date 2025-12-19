ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদের পরীক্ষা স্থগিত
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয় (বিএসসিএস) আয়োজিত সিনিয়র অফিসার পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সমন্বিত ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আরও পড়ুন
ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সারাদেশে বিক্ষোভ
লুটপাট হলে দায় ওই ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিতে হবে: গভর্নর
এতে বলা হয়, অনিবার্য কারণবশত আজ ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সিনিয়র অফিসার পদের (Job ID-10220) লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। পরীক্ষার নতুন তারিখ পরবর্তীতে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
ইএআর/কেএসআ