  2. অর্থনীতি

বাংলাদেশ ব্যাংকের ইডি মেজবাউল হক পদত্যাগ করেছেন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২০ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মেজবাউল হক/ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ব্যাংকের রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক (ইডি) মো. মেজবাউল হক পদত্যাগ করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করে মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পদত্যাগপত্র জমা দেন, যা আগামী ১৪ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে।

বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে মেজবাউল হককে অপসারণের নির্দেশ দিয়ে এরই মধ্যে গভর্নরকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘মেজবাউল হক পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। সেখানে তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েছেন।’

মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, রিজার্ভ চুরির ঘটনায় মেজবাউল হকের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ার পর আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি) বাধ্যতামূলক অবসরের নির্দেশ দেয়। এর অংশ হিসেবে তাকে পদত্যাগ করতে চিঠি দেওয়া হয়।

