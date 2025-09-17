বিনিয়োগ ভবনে সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপনে বিডা-ডেসকোর চুক্তি

বিনিয়োগ ভবনে সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপনে বিডা-ডেসকোর চুক্তি
বিনিয়োগ ভবনে ১৫০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপনে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিনিয়োগ ভবনের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শামীম আহমেদ, (বি. জে.) এনডিসি, পিএসসি।
বিডার পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন পরিচালক মো. মারুফুল আলম এবং ডেসকোর পক্ষে স্বাক্ষর করেন কোম্পানি সচিব প্রকৌশলী মোহাম্মদ কামরুজ্জামান।
চুক্তি অনুযায়ী, বিনিয়োগ ভবনের ছাদে ৯১০৫ বর্গফুট জায়গাজুড়ে ১৫০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করবে ডেসকো। প্রায় ৮৯ লাখ টাকা ব্যয়ে এ সিস্টেম স্থাপন করা হবে এবং ২০ বছরের মেয়াদে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিস্থাপনে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৮৭ লাখ টাকা।
প্রকল্পটি থেকে ২০ বছরে আনুমানিক ২৮ লাখ ৫০ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে, যার অর্থমূল্য প্রায় ২ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। উৎপাদিত বিদ্যুতের ৯০ শতাংশ ব্যবহার করবে ডেসকো এবং অবশিষ্ট ১০ শতাংশের মূল্য বিডাকে প্রদান করবে। পাশাপাশি অর্জিত কার্বন ক্রেডিট সমানভাবে ভাগ হবে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে।
চলতি বছরের ১ অক্টোবর টেন্ডার আহ্বানের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে এবং আগামী বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত এর উৎপাদন শুরুর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
সভাপতির বক্তব্যে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, এই প্রকল্পটি সরকারি দপ্তরের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, যা ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যও মডেল হিসেবে কাজ করবে।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জুলাইয়ে চালু হওয়া ন্যাশনাল রুফটপ সোলার প্রোগ্রামের আওতায় সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৩,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ২০৪০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৩০ শতাংশ বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা।
এসএম/কেএইচকে/জেআইএম