ঢাকায় ১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার উদ্বোধন আজ

ঢাকায় ১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার উদ্বোধন আজ
বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষে ও আসন্ন শীত মৌসুম সামনে রেখে ঢাকায় ১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের উদ্বোধন আজ বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর)।
বিকেল ৩টায় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় এ মেলার উদ্বোধন করবেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
মেলা চলবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এ মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
পর্যটন বিচিত্রা আয়োজিত এ মেলার সহযোগিতায় রয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও ট্যুরিস্ট পুলিশ বাংলাদেশ।
সংবাদ সম্মেলনে পর্যটন বিচিত্রার সম্পাদক মহিউদ্দিন হেলাল জানান, বেড়ানোর সব আয়োজন নিয়ে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ওই মেলা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মেলায় আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট অফার, র্যাফেল ড্র ছাড়াও থাকবে বিটুবি সেশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজন। আসন্ন শীত মৌসুমে দেশ-বিদেশে পর্যটন গন্তব্যের ভ্রমণ পরিকল্পনা পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দিতেই আমাদের এই নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন।
মেলায় থাকবে: দেশ ও বিদেশ ভ্রমণের নানা প্যাকেজ অফার। শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। বিজনেস-টু-বিজনেস (বি২বি) সেশন। ডেস্টিনেশন ও প্রোডাক্ট প্রেজেন্টেশন প্যানেল ডিসকাশন ও সেমিনার। বাংলাদেশ ও ফিলিপাইন দূতাবাসের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম ইনভেস্টমেন্ট শোকেজ, যেখানে পর্যটন খাতের আসন্ন প্রকল্প এবং স্থানীয় বিনিয়োগের সুযোগ উপস্থাপন করা হবে।
এবারের মেলায় দুটি হলে ১৮০টি বুথ থাকবে, যেখানে অংশ নেবে দেশি-বিদেশি হোটেল ও রিসোর্ট। এয়ারলাইন্স ও ক্রুজ কোম্পানি। ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্সি। থিম পার্ক ও পর্যটন প্রতিষ্ঠান। সরকারি পর্যটন সংস্থা এবং ঢাকাস্থ বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাস ও মিশন।
এ মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশ মূল্য ৩০ টাকা, তবে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করলে প্রবেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। প্রবেশ কুপনের বিপরীতে দর্শনার্থীরা অংশ নিতে পারবেন আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র-এ, যেখানে এয়ারলাইন্স টিকিটসহ নানা ভ্রমণ ভাউচার জেতার সুযোগ থাকবে।
