৮ সেপ্টেম্বরের আগে জাহাজীকরণ পাটের রপ্তানিতে অনুমতি লাগবে না
এখন থেকে কাঁচা পাট রপ্তানির জন্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে। ৮ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তবে ওই পরিপত্রের আগে যেসব চালানে জাহাজীকরণ বা শিপিং বিল দাখিল করা হয়েছে, সেগুলো এ বিধিনিষেধের বাইরে থাকবে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আরেক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, আগের পরিপত্র অনুযায়ী কাঁচা পাট রপ্তানিতে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। যে সব চালানে কাঁচা পাট রপ্তানির উদ্দেশে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাহাজীকরণ/শিপিং বিল দাখিল করা হয়েছে, সে সব চালান উল্লিখিত পরিপত্রের আওতার বাইরে থাকবে।
জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন গত ২৫ আগস্ট বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের কাছে যৌথভাবে একটি আবেদন করে। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তটি নিয়েছে।
প্রসঙ্গত, বিদ্যমান রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭–এ শর্ত সাপেক্ষে পণ্য রপ্তানির একটি তালিকা রয়েছে। এই তালিকায় কাঁচা পাট ছিল না এত দিন। ফলে কাঁচা পাট রপ্তানি করা যেত। তবে গত ৮ সেপ্টেম্বর রপ্তানি নীতি সংশোধন করে পরিপত্রে শর্তযুক্ত পণ্য তালিকার ১৯ নম্বর ক্রমিকে কাঁচা পাটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
