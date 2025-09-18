  2. অর্থনীতি

আঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়াতে ঢাকায় ‘সাউথ এশিয়া ট্রেড ফেয়ার’ শুরু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩১ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকায় সার্কভুক্ত দেশগুলোর অংশগ্রহণে চার দিনব্যাপী ‌‌‘সাউথ এশিয়া ট্রেড ফেয়ার’

সার্কভুক্ত দেশগুলোর অংশগ্রহণে ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী ‌‌‘সাউথ এশিয়া ট্রেড ফেয়ার’। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকালে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান এই মেলার উদ্বোধন করেন।

মেলাটি চলবে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য এটি উন্মুক্ত থাকবে।

সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এসসিসিআই) এই মেলার আয়োজন করেছে। এতে সার্বিক সহযোগিতা করছে এফবিসিসিআই, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)।

আয়োজক সূত্রে জানা যায়, মেলায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানের মোট ১০০টি স্টল রয়েছে। এর মধ্যে পাকিস্তানের ৭৭টি, বাংলাদেশের ১৭টি, আফগানিস্তানের ৫টি এবং শ্রীলঙ্কার ১টি স্টল অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় ভারত, নেপাল এবং ভুটানের কোনো স্টল না থাকলেও, এসব দেশের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নিয়েছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এসসিসিআই) সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে ব্যবসা- বাণিজ্যের দিকে মনোযোগী হতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সাফটার সদস্যরা নিজেদের মধ্যেই বড় ব্যবসা করে। আমাদের ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনমি। নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ানো উচিত।

এসময় বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি। গত অর্থবছরে বাংলাদেশের পুরো রপ্তানির মাত্র ৪ শতাংশ সার্ক দেশগুলোতে হয়েছে ৷ আমাদের বড় সম্ভাবনা আছে সার্কের দেশগুলোতে।

আগামী দিনে ইপিবি ৪৬টি বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের মেলা আয়োজন করবে জানিয়ে তিনি বলেন, এরই মধ্যে সার্ক সদস্য ভুক্ত দেশ ও তাদের অ্যাসোসিয়েশন সঙ্গে আমরা কথা বলছি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ইপিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাসান আরিফ উপস্থিত ছিলেন।

