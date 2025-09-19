এনআরবিসি ব্যাংকে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

এনআরবিসি ব্যাংকে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত
এনআরবিসি ব্যাংকে ‘ইসলামি অর্থনীতি: সুদের বিপরীতে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান আলোচক ছিলেন সৌদি আরবের প্রিন্স মোহাম্মদ বিন ফাহাদ ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাবরুক বিল্লাহ।
সেমিনারে এনআরবিসি ব্যাংকের শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মো. তৌহিদুল আলম খান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও হারুনুর রশীদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চিফ অপারেটিং অফিসার ও ক্যামেলকো মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম খান, আল আমিন ইসলামিক ব্যাংকিং ডিভিশনের প্রধান আব্দুল গফুর রানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সৈয়দ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী বলেন, ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের মূলকথা হচ্ছে সুদমুক্ত লেনদেন। শরীয়াহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক-ব্যাংকারের মধ্যে মুনাফা-ক্ষতির ভাগাভাগির মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।
এনআরবিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. তৌহিদুল আলম খান বলেন, প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি শরীয়াহ নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিপালনের মাধ্যমে এনআরবিসি ব্যাংকের সব শাখা-উপশাখায় আল আমিন ইসলামী ব্যাংকিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে আমানত, বিনিয়োগ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আমরা শুধু মুনাফা অর্জন নয় বরং একটি ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছি।
সেমিনারে ড. সৈয়দ মাবরুক বিল্লাহ বলেন, বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং শুধু বাংলাদেশে নয়, বরং গোটা বিশ্বে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের প্রায় ৮০টিরও বেশি দেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রয়েছে এবং এটি প্রতিবছর গড়ে ১০-১২ শতাংশ হারে বাড়ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলো।
ইএআর/এএমএ/জিকেএস