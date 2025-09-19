এনবিআরের ‘ই-রিটার্ন চ্যাম্পিয়ন’ সনদ অর্জন করলো সোনালী ব্যাংক

এনবিআরের ‘ই-রিটার্ন চ্যাম্পিয়ন’ সনদ অর্জন করলো সোনালী ব্যাংক
২০২৪-২৫ করবর্ষে অনলাইনে সর্বোচ্চ আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য ‘ই-রিটার্ন চ্যাম্পিয়ন’ সনদ ও সম্মাননা অর্জন করেছে সোনালী ব্যাংক পিএলসি। কর প্রদান ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এই সম্মাননা প্রদান করে। পাঁচটি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংক এই গৌরব অর্জন করল।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে এনবিআর আয়োজিত ‘Bangladesh Single Window’ অনুষ্ঠানে সোনালী ব্যাংকের এমডি ও সিইও মো. শওকত আলী খানের হাতে ই-রিটার্ন চ্যাম্পিয়ন সনদ ও সম্মাননা তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ।
এনবিআরের চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী।
এ অর্জন প্রসঙ্গে সোনালী ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মো. শওকত আলী খান বলেন, ২০২৪ সালের অক্টোবরে এনবিআর কর্তৃক ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন ই-রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার পর সোনালী ব্যাংক দ্রুত উদ্যোগ নেয়। অনলাইন প্রশিক্ষণ, হেল্প ডেস্ক, ভিডিও টিউটোরিয়াল এবং নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলে সম্পৃক্ত করা হয়।
তিনি বলেন, এই অর্জন আমাদের ডিজিটাল রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি এবং ‘Good Governance Towards Progress’ মূলমন্ত্রের সফলতার প্রতীক। সামনে আমরা ‘Unlocking New Horizons’ এর মাধ্যমে আমানতকারী, গ্রাহক ও স্টেকহোল্ডারদের আরও উন্নত সেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
এসময় সোনালী ব্যাংকের চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার মো. ইকবাল হোসেন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ইএআর/কেএইচকে/এমএস