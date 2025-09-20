পতনের বাজারে বিনিয়োগকারীদের পছন্দের শীর্ষে এনভয় টেক্সটাইল

পতনের বাজারে বিনিয়োগকারীদের পছন্দের শীর্ষে এনভয় টেক্সটাইল
গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে বড় দরপতন হয়েছে। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, তার সাড়ে চারগুণ বেশি প্রতিষ্ঠানের দরপতন হয়েছে। এ পতনের বাজারে শেয়ারের দাম বাড়ার ক্ষেত্রে দাপট দেখিয়েছে এনভয় টেক্সটাইল।
এক শ্রেণির বিনিয়োগকারীদের কাছে গত সপ্তাহজুড়ে এ কোম্পানিটির শেয়ার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পছন্দের শীর্ষে ছিল। এতে সপ্তাহজুড়েই দাম বেড়েছে। ফলে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে দাম বাড়ার শীর্ষ স্থানটি দখল করেছে এ কোম্পানিটি।
গত সপ্তাহের পাঁচ কার্যদিবসে কোম্পানিটির শেয়ার দাম বেড়েছে ১৮ দশমিক ৬৮ শতাংশ। টাকার অঙ্কে প্রতিটি ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯ টাকা ৬০ পয়সা। এতে এক সপ্তাহে শেয়ার দাম সম্মিলিতভাবে বেড়েছে ১৬১ কোটি ২ লাখ ৫৩ হাজার ৭৬৩ টাকা। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস শেষে প্রতিটি শেয়ারের দাম দাঁড়িয়েছে ৬১ টাকা, যা আগের সপ্তাহের শেষে ছিল ৫১ টাকা ৪০ পয়সা।
শেয়ার দাম এভাবে বাড়া কোম্পানিটি সর্বশেষ ২০২৪ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরে বিনিয়োগকারীদের ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে। এর আগে ২০২৩ ও ২০২২ সালে ১৫ শতাংশ করে নগদ এবং ২০২১ সালে ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয় প্রতিষ্ঠানটি।
এদিকে সর্বশেষ প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে শেয়ারপ্রতি মুনাফা হয়েছে ২ টাকা ৪৪ পয়সা। এতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (২০২৪ সালের জুলাই থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত) শেয়ারপ্রতি মুনাফা হয়েছে ৬ টাকা ৩ পয়সা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে শেয়ারপ্রতি মুনাফা হয় ২ টাকা ৬২ পয়সা।
২০১২ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া কোম্পানিটির মোট শেয়ারসংখ্যা ১৬ কোটি ৭৭ লাখ ৩৪ হাজার ৭৬৭টি। এর মধ্যে ৬৫ দশমিক ১৮ শতাংশ আছে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের হাতে। বাকি ইউনিটের মধ্যে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ আছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে। আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ২৪ দশমিক ৯৫ শতাংশ এবং বিদেশিদের কাছে দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ শেয়ার আছে।
এনভয় টেক্সটাইলের পর গত সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের পছন্দের তালিকায় ছিল শ্যামপুর সুগার মিল। সপ্তাহজুড়ে কোম্পানিটির শেয়ার দাম বেড়েছে ১৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ। ১৫ দশমিক ৬৩ শতাংশ দাম বাড়ার মাধ্যমে পরের স্থানে রয়েছে ইউসিবি ব্যাংক।
এছাড়া গত সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় থাকা- টেকনো ড্রাগসের ১৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ, ক্রাউন সিমেন্টের ১৪ দশমিক ১৫ শতাংশ, এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজের ১৩ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ, বিডি ফাইন্যান্সের ১২ দশমিক ১৫ শতাংশ, মিডল্যান্ড ব্যাংকের ১০ দশমিক ৯৯ শতাংশ, সামিট অ্যালায়েন্স পোর্টের ১০ দশমিক ৫৯ শতাংশ এবং মেট্রো স্পিনিংয়ের ১০ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ দাম বেড়েছে।
এমএএস/এমএএইচ/এএসএম