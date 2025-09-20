মালয়েশিয়ায় হালাল পণ্য মেলায় ১৫ লাখ ডলারের অর্ডার পেলো প্রাণ

মালয়েশিয়ায় হালাল পণ্য মেলায় ১৫ লাখ ডলারের অর্ডার পেলো প্রাণ
মালয়েশিয়ায় ২১তম আন্তর্জাতিক হালাল শোকেসে (মিহাস) অংশ নিয়ে ১৫ লাখ মার্কিন ডলারের খাদ্যপণ্যের অর্ডার পেয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম ভোক্তা খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রাণ।
বাণিজ্যিক এই সাফল্যের পাশাপাশি প্রাণের পণ্য নিয়ে স্থানীয় ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকেও বিপুল সাড়া ও আগ্রহ মিলেছে। অন্যদিকে দুটি সুপারশপ মেলায় প্রদর্শিত পণ্য তাদের পণ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার নিশ্চয়তা দিয়েছে।
কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবেশন সেন্টারে (মিটেক) ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রদর্শনীতে প্রাণ প্রায় ৫০০ ধরনের ভোক্তা খাদ্যপণ্য প্রদর্শন করেছে- যার মধ্যে রয়েছে জুস, বেকারি, বিস্কুট, কনফেকশনারি, নুডলস, চাটনি, সস, চকলেট ও অন্যান্য রেডিমেইড ফুড আইটেম। এ বছরের প্রদর্শনীতে কোরিয়ান নুডলস, বিভিন্ন বিস্কুট ও বাসিল সিড ড্রিংকস বিশেষভাবে ফোকাস দেওয়া হয়েছে।
বিশ্বের ৯০টি দেশ এবারের মিহাসে অংশ নিচ্ছে এবং এতে দুই হাজার ৩০০টি স্টলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য প্রদর্শন করেছে।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (পাবলিক রিলেশনস) তৌহিদুজ্জামান বলেন, মেলায় দর্শনার্থীদের আগ্রহ ছিল নজরকাড়া। আমরা যেভাবে অর্ডার পেয়েছি, তা আমাদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে।
তিনি আরও বলেন, মেলায় প্রদর্শিত প্রাণ-এর ৬০টি নতুন পণ্য মালয়েশিয়ার দুটি সুপরিচিত সুপারশপ চেইন-ইকনসেভ ও ইকোশপে যুক্ত করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ সিদ্ধান্ত প্রাণ-এর মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় বাজারে অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আরও পড়ুন:
হালাল পণ্যের বাজারে অবস্থান শক্ত করতে মালয়েশিয়ার মিহাসে প্রাণ
মালয়েশিয়ার মিহাসে প্রাণ
তৌহিদুজ্জামান বলেন, মেলায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রাণ তাদের পণ্যের গুণগত মান, বৈচিত্র্য এবং খাদ্যপণ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রস্তুতির বিষয়টি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। মেলায় ৩০ হাজারেরও অধিক দর্শনার্থী অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে অনেকেই প্রাণ-এর পণ্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন।
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রাণ প্রায় ১০ হাজার দর্শনার্থীকে তাদের নতুন পণ্যের স্যাম্পলিং করিয়ে স্বাদ ও মান সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। এই কার্যক্রম সরাসরি বিক্রয় সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তৌহিদুজ্জামান।
মিহাসে অংশগ্রহণের লক্ষ্য হিসেবে প্রাণ জানিয়েছে, মালয়েশিয়ার বাজারে অবস্থান শক্ত করার পাশাপাশি আসিয়ান দেশগুলোর ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানো তাদের মূল উদ্দেশ্য। গত অর্থবছর প্রাণ মালয়েশিয়ায় ৩০ মিলিয়ন ডলারের খাদ্যপণ্য রপ্তানি করে।
গত অর্থবছর প্রাণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মোট ৩১৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ভোগ্যপণ্য রপ্তানি করেছে, যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ভোক্তা পণ্য রপ্তানি হিসেবেও বিবেচিত।
বর্তমানে বিশ্বের ১৪৮টি দেশে প্রাণ নিয়মিত রপ্তানি করছে। উল্লেখযোগ্য রপ্তানি করা দেশ হলো- ভারত, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য।
আইএইচও/এনএইচআর/এএসএম