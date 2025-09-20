সম্পদ বিক্রিতে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সই করলেন নাসা গ্রুপ চেয়ারম্যান

সম্পদ বিক্রিতে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সই করলেন নাসা গ্রুপ চেয়ারম্যান
গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের কাছ থেকে খসড়া পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সই নিয়ে তাদের সম্পদ বিক্রির উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়েছে মর্মে জানিয়েছেন নাসা গ্রুপ কর্তৃপক্ষ। এতে শ্রমিকের চলতি মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা সহজ হবে বলে জানানো হয়।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা আবদুল মালেকের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করার জন্য বিভিন্ন সম্পত্তি বিক্রি সংক্রান্ত খসড়া পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিতে সই করেন। সম্পত্তি বিক্রির জন্য খসড়া পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সই হয়েছে। গুলশান ৭ নম্বর রোডের প্লট-৬, আশুলিয়ার তৈয়বপুর মৌজায় ৫ বিঘা জমি ও সাততলা ভবন (মোট আয়তন ২ লাখ ৬ বর্গফুট), নারায়ণগঞ্জের চর চেঙ্গাকান্দি মৌজায় ১০ বিঘা জমি, প্রায় ৮৬ কোটি টাকার বিভিন্ন শেয়ার এবং রাজউকের প্লট।
নাসা গ্রুপের পক্ষ থেকে জানানো হয়, উপর্যুক্ত সম্পত্তি বিক্রির জন্য খসড়া পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সই হওয়ায় খুব কম সময়ের মধ্যে অন্যান্য প্রক্রিয়াদি সম্পন্ন করে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হবে।
