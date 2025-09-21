সুপারব্র্যান্ডস সম্মাননা পেলো গাজী পাম্পস অ্যান্ড মটরস
কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ টানা দ্বিতীয় বারের মতো সুপারব্র্যান্ডস সম্মাননা পেয়েছে গাজী পাম্পস অ্যান্ড মটরস। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলোকে সম্মাননা দেয় ‘সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ’।
গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস-এর পক্ষ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেন বদরুল আলম খান (গ্রুপ ডিরেক্টর), আশরাফ উদ্দিন (চিফ অপারেটিং অফিসার), মনজুর আহমেদ তালুকদার (ডিজিএম, একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স), মোশাররফ হোসেন (ডিজিএম, সেলস্ অ্যান্ড মার্কেটিং), খালেদ রহিম (হেড অব এইচআর অ্যান্ড এডমিন), আবুল কাউসার মোহাম্মদ সালাউদ্দিন (এজিএম, সেলস্ অ্যান্ড মার্কেটিং), মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান (ন্যাশনাল সেলস্ ম্যানেজার) এবং হাসান হাসিবুর রহমান রিশাত (হেড অব ডিজিটাল মার্কেটিং)।
এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য জানায় প্রতিষ্ঠানটি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গাজী পাম্পস অ্যান্ড মটরস দেশের মানুষের ব্র্যান্ড যা দেশের পানি সরবরাহের মান উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শিল্প খাতে সেবা দানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আস্থা, নির্ভরতা, উৎকৃষ্ট পণ্যমান ও দ্রুত বিক্রয়োত্তর সেবার প্রতীক হিসেবে গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্ দীর্ঘদিন ধরে পানির পাম্প ও মটরস্ খাতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। প্রায় ২৫ বছর ধরে গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্ অটল নিষ্ঠা ও অবিচল মানসিকতা নিয়ে দেশের উন্নয়নে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং অঙ্গীকার ও উৎকর্ষতার মাধ্যমে নিশ্চিত করছে প্রতিটি গ্রাহক যেন পায় সঠিক ও মানসম্মত পণ্য।
গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্ বাংলাদেশজুড়ে নিরবিচ্ছিন্ন পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং মানুষের জীবনমান উন্নত করার স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। সকল প্রকারের পাম্প বাংলাদেশের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজ কৃষি, বাসস্থান ও শিল্পখাতে নির্ভরযোগ্যতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাম্প ও মটরের চাহিদাও দ্রুত বেড়েছে। ২০২৫ সালে এই বাজারের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২০০০+ কোটি টাকায়, যার চালিকাশক্তি ছিল সরকারি, বেসরকারি ও জনখাতের ব্যাপক চাহিদা। এই ক্রমবর্ধমান বাজারে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস।
গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস ধারাবাহিকভাবে গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের আস্থা অর্জন করেছে, যার ফলে বাংলাদেশে পাম্প ও মটর সেক্টরে শীর্ষ পছন্দে পরিণত হয়েছে। দেশের সর্বত্র বিস্তৃত একটি গ্রাহক সেবা ইউনিট গ্রাহকদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে প্রতিনিয়ত। প্রকৌশলী ও ব্যবসায় শিক্ষা অর্জনকারী তরুণরা গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্-এর সঙ্গে ক্যারিয়ার গড়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে, যা প্রতিষ্ঠানটির উৎকৃষ্টতার খ্যাতি প্রমাণ করে।
গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্ অসংখ্য স্বনামধন্য জাতীয় পুরস্কার অর্জন করে বাজারে তার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। এটি বৃহৎ সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের পছন্দের ব্র্যান্ড এবং পিডব্লিউডি, ডিপিএইচই, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী। কৃষকরা গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্- এর টেকসই ও দক্ষ সেবার ওপর নির্ভর করেন। বিভিন্ন শিল্পখাত জরুরি সরবরাহের জন্য গাজীর বিস্তৃত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাম্প ও মটরের ওপর নির্ভর করে।
বাংলাদেশের কৃষি ও অবকাঠামো উন্নয়নে পাম্প ও মটর শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা সঠিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে। গাজী গ্রুপ দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসায়িক সংস্থা, যা উৎপাদন, বাণিজ্য, বিতরণ, আইসিটি, ব্যাংকিং, বীমা ও মিডিয়া খাতে গত পাঁচ দশক ধরে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে, গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্ এরই একটি অন্যতম জনপ্রিয় ব্র্যান্ড।
দেশের ৬৪ জেলায় বিস্তৃত বিক্রয় ও বিপণন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্ উচ্চমানের সেবা নিশ্চিত করে অসংখ্য সার্ভিস সেন্টার এবং নিবেদিত কর্মীদের মাধ্যমে। গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্ এর বিস্তৃত বিতরণ ব্যবস্থা, গুদাম ও ডিপোর মাধমে দ্রুত ডেলিভারি নিশ্চিত করে।
এছাড়াও কোম্পানির গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ ক্রমাগত গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ও সেবার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্ এর শিল্প, গৃহস্থলী এবং সেচ কাজে ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের পাম্প ও মটরের বিশাল ও সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা রয়েছে যার মাধ্যমে দেশব্যাপী সরবরাহ নিশ্চিত করে।
প্রতিষ্ঠানটি সততা ও পেশাদারত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে গ্রাহক ও কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্ এর চিফ অপারেটিং অফিসার মো. আশরাফ উদ্দিন বলেন সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে গাজী পাম্পস্ অ্যান্ড মটরস্ নিয়মিত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং গ্রাহকের প্রতি আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষণস্থায়ী মুনাফার চেয়ে বেশি মূল্যায়ন করে। টেকসই উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে গাজী পাম্পস অ্যান্ড মটরস ক্রমাগত তার পণ্যের মান উন্নত করে চলেছে এবং বাজারের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বজায় রেখেছে তার শীর্ষ অবস্থান।
এমআইএইচএস/জিকেএস