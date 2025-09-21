  2. অর্থনীতি

ইসলামী ব্যাংক বরিশাল জোনের ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির বরিশাল জোনের ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকের বরিশাল শাখা প্রাঙ্গণে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম জুবায়দুর রহমান সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো. ওমর ফারুক খাঁনের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব ও স্বতন্ত্র পরিচালক আবদুল জলিল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিশাল জোনপ্রধান সরোয়ার হোসাইন। সম্মেলনে জোনের অধীন শাখাসমূহের প্রধান, নির্বাহী ও কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

