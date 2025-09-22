ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে এক মাসে লেনদেন বেড়েছে ৮৫৩৫ কোটি টাকা

ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে এক মাসে লেনদেন বেড়েছে ৮৫৩৫ কোটি টাকা
দেশে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি বছরের জুন মাসে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও অ্যাপসের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছিল ১ লাখ ৪ হাজার ৯৩৫ কোটি টাকা। জুলাই মাসে সেই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক মাসে লেনদেন বেড়েছে ৮ হাজার ৫৩৫ কোটি টাকা।
ব্যাংক কর্মকর্তাদের মতে, তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকরা সশরীরে ব্যাংকে না গিয়ে অনলাইন ব্যাংকিং ও অ্যাপস ব্যবহারকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। সাম্প্রতিক সময়ে কেনাকাটা ও বিল পরিশোধের ক্ষেত্রেও ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুনে ইন্টারনেট ব্যাংকিং গ্রাহক ছিল ১ কোটি ১৩ লাখ ৬৬ হাজার ৫৬৩ জন। জুলাইয়ে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ১৬ লাখ ৪২ হাজার ৫৯৪ জন। অর্থাৎ মাত্র এক মাসেই নতুন গ্রাহক যোগ হয়েছে ২ লাখ ৭৬ হাজার ৩১ জন। একই সময়ে লেনদেন সংখ্যাও বেড়েছে—জুনে লেনদেন হয়েছিল ১ কোটি ৮৩ লাখ ৫ হাজার ২৪টি, আর জুলাইয়ে তা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৩ লাখ ৬১ হাজার ৭৮২টিতে।
দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের সেলফিন অ্যাপস ও ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মে সর্বাধিক লেনদেন হয়, যা মোট লেনদেনের প্রায় অর্ধেক। এর পরেই রয়েছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের নেক্সাস পে, সিটি ব্যাংকের সিটি টাচ, ব্র্যাক ব্যাংকের আস্থা, ইস্টার্ণ ব্যাংকের স্কাই ব্যাংকিংসহ আরও কয়েকটি ব্যাংকের অ্যাপস।
অতীতে কেনাকাটা বা বিল পরিশোধের জন্য নগদ টাকা বা ব্যাংকের লাইনের ওপরই নির্ভর করতে হতো। মোবাইল রিচার্জও করতে হতো দোকান থেকে। কিন্তু প্রযুক্তির প্রসারে এখন গ্রাহকেরা ঘরে বসেই বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা পাচ্ছেন। বর্তমানে প্রায় ৮০ লাখ গ্রাহক নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও অ্যাপসের মাধ্যমে লেনদেন করছেন। এসব সেবার মাধ্যমে সহজেই টাকা স্থানান্তর, বিল পরিশোধ, রিচার্জ, টিকিট ক্রয়, কার্ড বিল প্রদানসহ নানা কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে।
ইএআর/এমএসএম