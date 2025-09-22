  2. অর্থনীতি

চট্টগ্রাম চেম্বার নির্বাচন: ২৪ পরিচালক পদে ৭১ জনের মনোনয়ন জমা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১০:১৯ এএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সম্ভাব্য দুই প্যানেলের প্রধান নেতা আমিরুল হক এবং এস এম নুরুল হক

শতবর্ষী বাণিজ্য সংগঠন চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিসিসিআই) নির্বাচনে ২৪টি পরিচালক পদের জন্য মোট ৭১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। রোববার ( ২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে তারা এই মনোনয়নপত্র জমা দেন। এই নির্বাচনে দুটি প্যানেলে প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা রয়েছে।

জানা গেছে, গত ১১ আগস্ট চিটাগাং চেম্বারের ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ মেয়াদের পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (বাণিজ্য সংগঠন-১) কর্তৃক গঠিত নির্বাচন বোর্ড। ১৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় মোট ছয় হাজার ৭৮০ জন সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে সাধারণ সদস্য চার হাজার একজন, সহযোগী সদস্য দুই হাজার ৭৬৪ জন, টাউন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পাচঁজন এবং ট্রেড গ্রুপের ১০ জন সদস্য রয়েছে।

আগামী ১ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত পরিচালকদের মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরিতে ১২ জন, সহযোগী ক্যাটাগরিতে ৬ জন, ট্রেড গ্রুপে ৩ জন এবং টাউন অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপে ৩ জন থাকবেন।

সীকম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আমিরুল হক একটি প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, আনন্দমুখর পরিবেশে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এটি ব্যবসায়ীদের ভোট, কোনো রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নয়। আমরা চাই নির্বাচিত যেই আসুক, সবাই একসঙ্গে চট্টগ্রামের ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান নিয়ে কাজ করবে। চট্টগ্রামের প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতেও আমরা কথা বলবো।

আরেক প্যানেলে প্রধান হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সচেতন ব্যবসায়ী সমাজের আহ্বায়ক এসএম নুরুল হক। তিনি বলেন, গত ২০ বছর ধরে চিটাগাং চেম্বারে সুন্দর নির্বাচন দেখা যায়নি। আমরা চাই ভোটাররা কেন্দ্রে এসে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুক এবং যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করুক। নির্বাচনী কার্যক্রমে কোনো বাধা না থাকায় আমরা খুশি।

ফ্রেশ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাহবুবু রানা বলেন, দীর্ঘদিন পর চিটাগাং চেম্বারে একটি সত্যিকারের নির্বাচন হচ্ছে। আমরা ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানাব, তারা যেন কেন্দ্রে এসে সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

