রমজানে পণ্যের দাম সহনীয় রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যবসায়ীদের

রমজানে পণ্যের দাম সহনীয় রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যবসায়ীদের
আসন্ন রমজানে খাদ্যদ্রব্যের দাম সহনীয় রাখতে ব্যবসায়ীরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকে এই প্রতিশ্রুতি দেন তারা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
সরকার যে কোনো মূল্যে মূল্যস্ফীতি ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে চায়। সেই লক্ষ্যে পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে বাংলাদেশ ব্যাংক।
বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর জানান, বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সব নীতিগত সহায়তা দেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল বলেন, দেশের ভোগ্যপণ্যের মজুত, আমদানির প্রয়োজনীয়তা ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গভর্নর চান, আমদানি বাড়লেও যেন মূল্যস্ফীতি না বাড়ে। এজন্য বাজার বিশ্লেষণ করে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।
নাবিল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিনুল ইসলাম স্বপন জানান, বৈঠকে এলসি জটিলতা ও ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বাজার স্থিতিশীল রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতার আশ্বাস তারা পেয়েছেন।
স্বপ্নের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির বলেন, বর্তমানে ডলারের ঘাটতি নেই। ডলার বাজার স্থিতিশীল থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক এখন রিজার্ভ ধরে রেখে মূল্যস্ফীতি কমানো এবং পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার দিকে নজর দিচ্ছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে হবে। এজন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে বাজার পরিস্থিতি ও সমস্যাগুলো শোনা হয়েছে। জনপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সব ধরনের সহযোগিতা করবে।
তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ব্যাংকগুলোতে ডলার সংকট নেই; বরং কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে ডলার কিনছে। তাই ভবিষ্যতে সংকট এড়াতে পণ্য আমদানিতে কোনো বাধা রাখা হবে না। এলসি খোলার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি সহায়তা দেবে।
ইএআর/ইএ/এমএস