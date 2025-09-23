দুই বিমানবন্দরের উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সরকারের

দুই বিমানবন্দরের উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সরকারের
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নতমানের রাডার স্থাপন এবং চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ের টেক্সিওয়ের শক্তি বাড়ানো সংক্রান্ত প্রকল্পের ব্যয় ২৯১ কোটি ৭২ লাখ ৩৫ হাজার ১২৩ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ ব্যয় বাড়ানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, ‘হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সিএনএস-এটিএম (কমিউনিকেশনস, নেভিগেশন অ্যান্ড সার্ভিল্যান্স-এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট) সিস্টেমসহ রাডার সংস্থাপন (প্রথম সংশোধিত)’ প্রকল্পের ভেরিয়েশনের প্রস্তাব নিয়ে আসে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিয়েছে।
প্রকল্পটির ব্যয় নতুন করে ১৫৮ কোটি ৮৮ লাখ ৮২ হাজার ৫২৮ টাকা বাড়ানো হয়েছে। প্রকল্পের মূল চুক্তিমূল্য ছিল ৬৫৮ কোটি ৪০ লাখ ৩২ হাজার টাকা। নতুন করে ব্যয় বাড়ানোর ফলে সংশোধিত চুক্তিমূল্য বেড়ে হয়েছে ৮১৭ কোটি ২৯ লাখ ১৪ হাজার ৫২৯ টাকা।
বৈঠকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ‘চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ (প্রথম সংশোধিত)’ প্রকল্পের ক্রয়চুক্তির ভেরিয়েশন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
প্রকল্পটির মূল্য চুক্তিমূল্য ৪৭২ কোটি ৭৫ লাখ ৬৮ হাজার ৩১৯ টাকা। নতুন করে ১৩২ কোটি ৮৩ লাখ ৫৩ হাজার ৩৬ টাকা ব্যয় বাড়ানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে সংশোধিত চুক্তিমূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০৫ কোটি ৫৯ লাখ ২১ হাজার ৩৫৬ টাকা।
