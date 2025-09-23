যমুনা ব্যাংকের ৮০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত যমুনা ব্যাংকের ৮০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত বিএসইসির কমিশন সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বিএসইসি চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভা শেষে বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র আবুল কালাম জানান, যমুনা ব্যাংকের ৮০০ কোটি টাকার আনসিকিউরড, নন-কনভার্টেবল, ফুললি রিডিমেবল, ফ্লোটিং রেট সাব-অর্ডিনেটেড বন্ডের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।
বন্ডটি প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও উচ্চ সম্পদশালী একক বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করা হবে। বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ৫ লাখ টাকা।
রেফারেন্স রেটের সঙ্গে ৩ শতাংশ কুপন মার্জিন যোগ করে বন্ডটির কুপন হার নির্ধারণ করা হবে। এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে উত্তোলন করা অর্থ দিয়ে যমুনা ব্যাংকের টায়ার-২ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করা হবে।
বন্ডটির ট্রাস্টি হিসেবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড কাছ করছে। বন্ডটি অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে তালিকাভুক্ত হবে।
