সোনালী ব্যাংকের ‘মিট দ্য বরোয়ার’ অনুষ্ঠিত

সোনালী ব্যাংকের ‘মিট দ্য বরোয়ার’ অনুষ্ঠিত
সোনালী ব্যাংক পিএলসির উদ্যোগে কুমিল্লায় ‘মিট দ্য বরোয়ার’ অনুষ্ঠিত হলো। কুমিল্লা সোনালী ব্যাংক ভবনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রিন্সিপাল অফিস কুমিল্লা নর্থ, কুমিল্লা সাউথ ও কুমিল্লা কর্পোরেট শাখা।
ব্যাংকটির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার মো. আশী আশরাফ আবু তাহের। প্রিন্সিপাল অফিস, কুমিল্লা নর্থের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মো. মনির হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজারস অফিস কুমিল্লার জেনারেল ম্যানেজার ইনচার্জ মো. গোলাম সিদ্দিক ও প্রধান কার্যালয়ের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ ইসমাইল।
‘মিট দ্য বরোয়ার’ প্রোগ্রামে জিএম অফিস কুমিল্লার আওতাধীন প্রিন্সিপাল অফিস কুমিল্লা নর্থ ও সাউথের আওতাধীন ৩৭টি শাখা এবং কুমিল্লা কর্পোরেট শাখার প্রায় ৭০ জন খেলাপি ঋণগ্রহীতা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জিএম অফিস কুমিল্লার নির্বাহী এবং প্রিন্সিপাল অফিসসমূহের আওতাধীন সব শাখা ম্যানেজাররা উপস্থিত ছিলেন।
