বিএসটিআই’র ক্যালিব্রেশন ফি কমেছে
সেবাগ্রহীতাদের দাবি এবং শিল্পখাতে মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ক্যালিব্রেশন ফি কমিয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)।
সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি।
এতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানের ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেড ৬টি ল্যাবরেটরি থেকে প্রদত্ত ক্যালিব্রেশন সেবা মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিএসটিআই’র ৪১তম কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিএসটিআই হ্রাসকৃত ফি বাস্তবায়ন করছে।
ফলে শিল্প কারখানা, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি, সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এলপিজি/এলএনজি বটলিং প্লান্টসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত নানাবিধ যন্ত্রপাতি পূর্বের তুলনায় অর্ধেকেরও কম মূল্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ক্যালিব্রেশন সেবা গ্রহণ করতে পারবে।
অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত ৬টি ল্যাবের মধ্যে মাস মেজারমেন্ট ল্যাবরেটরি থেকে বাটখারা, ওজনযন্ত্র; লেন্থ অ্যান্ড ডাইমেনশন ল্যাবরেটরি থেকে মিটার স্কেল, মেজারিং টেপ, মাইক্রোমিটার, ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স, থিকনেস গেজ, গেজ ব্লক ইত্যাদি; ভলিউম মেজারমেন্ট ল্যাবরেটরি থেকে ভলিউমেট্রিক মেসার্স, গ্লাসওয়ার, মাইক্রোপিপেট ইত্যাদি; টেম্পারেচার মেজারমেন্ট ল্যাবরেটরি থেকে থার্মোমিটার, ওভেন, ফারনেস, অটোক্লেভ, ইনকিউবেটর, হাইগ্রোমিটার, ডাটালগার; ফোর্স অ্যান্ড প্রেসার ল্যাবরেটরি থেকে প্রেসার গেজ, ব্লাড প্রেসার মেশিন এবং ইলেকট্রিক্যাল, টাইম অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি ল্যাবরেটরি থেকে স্টপওয়াচ, টাইমার, ভোল্টেজ (এসি/ডিসি), কারেন্ট (এসি/ডিসি), রেজিস্টেন্স, ওহমমিটার, ক্যাপাসিটেন্স, ওয়াটমিটার, ক্লাম্পমিটার ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পরীক্ষা করা যাচ্ছে।
এ ক্যালিব্রেশন ফি হ্রাসের ফলে দেশের বিভিন্ন শিল্পখাত, গবেষণা ও সেবা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ক্যালিব্রেশন সেবা গ্রহণে আরও আগ্রহী হবে এবং এর মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আরও সুদৃঢ় হবে।
