ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা
আংশিক রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক নীতি সহায়তা ঘোষণা করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এখন থেকে বন্ড লাইসেন্স না থাকলেও নির্ধারিত শর্ত মেনে ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানি করতে পারবে এসব প্রতিষ্ঠান।
এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন চলতি মাসের ২৫ তারিখে জারি করে এনবিআর। বিষয়টি সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করে এনবিআরের জনসংযোগ দপ্তর।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অনেক রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কারণে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স নিতে সক্ষম হয় না। এসব প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দিতেই এ নীতিগত সুবিধা চালু করা হয়েছে। এখন থেকে এসব প্রতিষ্ঠান আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর নির্ধারিত শুল্ক ও কর পরিশোধের পরিবর্তে একই মূল্যের একটি ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিয়ে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিতে পারবে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করছে, এ সিদ্ধান্তের ফলে রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উৎপাদন সক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে পারবে। এতে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়বে এবং দেশের সামগ্রিক রপ্তানি বাণিজ্যে গতি আসবে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এটি বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য বড় ধরনের স্বস্তির বার্তা। কারণ, বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও ব্যবস্থাপনা অনেক সময় জটিল এবং ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে, যা এ সুবিধার মাধ্যমে অনেকটাই লাঘব হবে।
এনবিআর জানায়, শুল্কমুক্ত সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর কাস্টমস কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক ও করের সমপরিমাণ একটি বৈধ ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় বন্ড ব্যবস্থাপনার অন্যান্য শর্তাবলীও প্রযোজ্য থাকবে।
