ইসলামী ব্যাংকের ফেসবুক পেজ হ্যাকড, ওয়েবসাইটে হামলার হুমকি

প্রকাশিত: ১১:৩৯ এএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
হ্যাক হওয়ার পর ইসলামী ব্যাংকের ফেসবুক পেজ/ ছবি: সংগৃহীত

ইসলামী ব্যাংকের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ হ্যাকড হয়েছে। হ্যাকাররা পেজের প্রোফাইল ও কভার ছবি পরিবর্তন করে একটি হুমকিসূচক বার্তা প্রকাশ দিয়েছেন।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভোর ৫টা ৪২ মিনিটে হ্যাকার গ্রুপটি তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া পেজ থেকেই বিষয়টি নিশ্চিত করে। তবে পেজটির নাম পরিবর্তন করা হয়নি। সকাল সাড়ে ১০টার পর থেকে পেজটি আর দৃশ্যমান ছিল না। এমনকি ফেসবুকের সার্চ অপশনে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছিল না।

হ্যাকার গ্রুপটি দাবি করেছে, তারা ব্যাংকের কার্যক্রম নজরদারিতে রেখেছে এবং শিগগির ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে বড় ধরনের সাইবার হামলা চালাবে। বার্তায় ‘Team MS 47OX’ নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান নজরুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ফেসবুক পেজ হ্যাক হওয়ার বিষয়টি সত্য। এরই মধ্যে ব্যাংকের আইটি বিভাগ বিষয়টি সমাধানে কাজ শুরু করেছে।

ঘটনার পর ব্যাংকের গ্রাহক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন, হ্যাকের সময় পেজে অস্বাভাবিক পোস্ট চোখে পড়ে। তবে অনলাইন সেবায় কোনো প্রভাব পড়েছে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ব্যাংকের এক কর্মকর্তা মোবাইল ফোনে বলেন, আজ ভোরে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটি হ্যাক হয়। বর্তমানে তা পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। ছুটির দিন হলেও অনেক কর্মকর্তা এ কাজে নিয়োজিত আছেন। শিগগির পেজটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে বলে আমরা আশা করছি।

তিনি গ্রাহকদের আশ্বস্ত করে বলেন, এতে তাদের কোনো ধরনের সমস্যা হবে না, তাই উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। গ্রাহকের নিরাপত্তাকেই আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

