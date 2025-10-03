  2. অর্থনীতি

বৃষ্টির অজুহাতে বেড়েছে কাঁচামরিচ-সবজির দাম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৪ এএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
বৃষ্টির অজুহাতে বাজারে বেড়েছে কাঁচামরিচ-সবজির দাম/ছবি জাগো নিউজ

ঢাকাসহ সারাদেশে কম-বেশি বৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিনই। ফলে ব্যাহত হচ্ছে কাঁচাপণ্য সরবরাহ। আর সেই অজুহাতে ঢাকায় বেড়েছে কাঁচাবাজারের দাম। বিশেষ করে শাক-সবজি ও কাঁচামরিচের দাম বেশি। বেড়েছে মাছের দামও। বাজারে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়ছেন ক্রেতারা।

বেশির ভাগ সবজির দাম কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে কাঁচামরিচের দাম। খুচরা বাজারে কাঁচামরিচের কেজি ২৮০ থেকে ৩২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা এক সপ্তাহ আগেও ছিল ১২০-১৮০ টাকা।

কারওয়ান বাজার, রামপুরা, শেওড়াপাড়া, মিরপুর-১ নম্বর, নিউমার্কেট, হাতিরপুল বাজার ঘুরে দেখা গেছে, বেশির ভাগ সবজির দাম এখন ৮০ টাকার নিচে পাওয়া দুষ্কর। চিচিঙা, ধুন্দল, ঢ্যাঁড়শ, পটোল, করলা, কাঁকরোল, বরবটি ও বেগুনের দাম ৮০ থেকে ১৪০ টাকা কেজি পর্যন্ত উঠেছে। গোল বেগুনের কেজি এখন ২০০ থেকে ২২০ টাকা, যা ব্রয়লার মুরগির দামের চেয়েও বেশি।

ক্রেতারা বলছেন, বৃষ্টি হলেই ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দেন। নিউমার্কেটে কথা হয় ক্রেতা শিশির হোসাইনের সঙ্গে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বৃষ্টির ছুতোয় ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে ফেলেন। এটা নতুন নয়। আবার সকালে এক দাম রাখে, রাতে আরেক দাম রাখে।

শেওড়াবাজারে আসা ক্রেতা নাজনীন আলম বলেন, আগে ভ্যানে কম দামে সবজি মিলতো। এখন ভ্যানেও যা, বাজারেও তা। একই দাম সবখানে। একটাকাও কমাতে চায় না কেউ।

তেজকুনিপাড়া বাজারে সবজি কিনতে আসা শিহাব উদ্দিন বলেন, সবজির কোনো ঘাটতি নেই। তবু দাম বাড়তি। এই তো ৮০ টাকায় মাত্র ২৫০ গ্রাম কাঁচামরিচ কিনলাম। গত সপ্তাহে যা ৩০ টাকা দিয়ে কিনেছি।

সবজি ব্যবসায়ীরা বলছেন টানা বৃষ্টিতে সবজিত ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঢাকায় আসতে পারছে না সবজির ট্রাক।

কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ী শফিক উদ্দিন বলেন, অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়েছে, ফলে সরবরাহ কম। অনেক জায়গা থেকে মরিচ আসছে না। এ কারণে সংকট আরও প্রকট হয়েছে।

শেওড়াপাড়া বাজারের এক বিক্রেতা জানান, এখন ৫ কেজি কাঁচামরিচ কিনতে ১২০০ থেকে ১৩০০ টাকা খরচ হচ্ছে, যেখানে এক সপ্তাহ আগেও সেটি ছিল ৮০০ থেকে ৯০০ টাকায়।

বাংলাদেশ কাঁচামাল আড়ত মালিক সমিতির সভাপতি ইমরান মাস্টার জানান, বর্ষায় নিচু জমিতে ফসল টেকে থাকে না। এ কারণে মরিচসহ অন্যান্য সবজির দাম চড়া।

এদিকে আজ মধ্যরাত থেকে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। এর প্রভাব পড়েছে বাজারে। বড় ইলিশের কেজি ৩০০ টাকা বেড়ে এখন দুই হাজার ৩০০ থেকে দুই হাজার ৪০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ছোট ইলিশের দামও এক হাজার ৬০০ থেকে দুই হাজার টাকা কেজি।

চাষের রুই, কাতলা, শিং, চিংড়ি, টেংরা, কৈ সব ধরনের মাছের দাম কেজিপ্রতি ৫০ থেকে ১০০ টাকা বেড়েছে। প্রতি কেজি গরুর মাংস ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকা, খাসি ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা এবং ব্রয়লার মুরগি ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। দেশি হাঁস ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, রাজহাঁস দুই হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

