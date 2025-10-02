সরবরাহ সংকটের অজুহাতে বেড়েছে ফলের দাম

সরবরাহ সংকটের অজুহাতে বেড়েছে ফলের দাম
সরবরাহ সংকটের অজুহাতে রাজধানীতে সবধরনের ফলের দাম বেড়েছে। খুচরা বাজারে বর্তমানে প্রতি কেজি ফল আগের তুলনায় ৩০ থেকে ৮০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।
ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, পূজার সময় স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকায় সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে পাইকারি বাজারে, আর সেখান থেকেই খুচরায় দাম বেড়েছে। তবে তারা আশা করছেন, আগামী সপ্তাহেই দাম আবার স্বাভাবিক হবে।
রাজধানীর খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার গালা আপেল বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ৪৫০ টাকায়, যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ৪০০ টাকা। একইভাবে চায়না গালা আপেল বেড়ে হয়েছে ৩৫০ টাকা। সাধারণ সাদা আপেলের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫০ টাকা কেজিতে। অস্ট্রেলিয়ান আপেল কেজিতে ৫০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ টাকায়।
আঙুরের বাজারেও বেড়েছে চাপ। কালো আঙুর কেজিপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ৪৮০ টাকায়, যা গত সপ্তাহের তুলনায় ৪০ থেকে ৬০ টাকা বেশি। একই দামে বিক্রি হচ্ছে সাদা আঙুরও। লাল আঙুরের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮০ টাকা।
আকারভেদে আনারের দাম কেজিতে ৪৫০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে, যা ৫০ থেকে ৮০ টাকা বেশি। এছাড়া কমলা কেজিপ্রতি ৩৫০ টাকা, নাসপাতি ৩২০ থেকে ৩৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে মাল্টার বাজার স্থিতিশীল রয়েছে; এখনো প্রতি কেজি ২৫০ থেকে ২৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
বিক্রেতাদের দাবি, তারা খুব বেশি লাভ করছেন না। সেগুনবাগিচার ফল বিক্রেতা নাজমুস ইসলাম বলেন, আড়তে সরবরাহ কম থাকায় খুচরায়ও দাম বেশি পড়ছে। পরিবহন ও শ্রমিক খরচ যোগ করতেই কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা বেশি রাখতে হয়।
একই কথা জানান ফকিরাপুলের ফল বিক্রেতা হোসেন। তিনি বলেন, প্রতি বছর পূজার সময় ভারত থেকে পণ্যবাহী ট্রাক আসে না। ফলে সরবরাহ কমে যায় আর দাম বেড়ে যায়। তবে পূজা শেষ হওয়ায় আগামী সপ্তাহ থেকে দাম কমে আসবে।
ইএআর/এমআরএম/এএসএম