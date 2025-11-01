বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ হারানোর শীর্ষে প্রিমিয়ার লিজিং

বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ হারানোর শীর্ষে প্রিমিয়ার লিজিং
গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে, কমেছে তার থেকে বেশি। এই দাম কমার তালিকায় নেতৃত্ব দিয়েছে প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি।
বিনিয়োগকারীদের বড় অংশ প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সের শেয়ার কিনতে আগ্রহী না হওয়ায় গত সপ্তাহজুড়েই দাম কমেছে। এতে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দাম কমার শীর্ষ স্থানটিও দখল করেছে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি।
গত সপ্তাহের লেনদেন হওয়া পাঁচ কার্যদিবসে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম কমেছে ২২ পয়সা বা ১৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এতে এই পাঁচদিনে শেয়ারের দাম সম্মেলিতভাবে কমেছে ২ কোটি ৯২ লাখ টাকা। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস শেষে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম দাঁড়িয়েছে ৯৮ পয়সা, যা আগের সপ্তাহের শেষে ছিল ১ টাকা ২০ পয়সা।
আরও পড়ুন
পতনের বাজারে আনোয়ার গ্যালভানাইজিংয়ের চমক
৯ বিদেশিসহ ১০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
শুধু গত সপ্তাহে নয়, কোম্পানিটির শেয়ারের দরপতনের প্রবণতা চলতি গত ২৪ জুলাইয়ের পর থেকেই। গত ২৪ জুলাই কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ২০ পয়সা। সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে কমে ৯৮ পয়সায় নেমে এসেছে। এতে তিন মাসে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ার দাম কমেছে ২ টাকা ২২ পয়সা। আর শেয়ার দাম সম্মেলিতভাবে কমেছে ২৯ কোটি ৫১ লাখ ৯৩ হাজার টাকা।
এমন দরপতন হওয়া কোম্পানিটি ২০১৮ সালের পর বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দেয়নি। সর্বশেষ ২০১৮ সালে বিনিয়োগকারীদের ৫ শতাংশ বোনাস শেয়ার লভ্যাংশ দিয়েছিলে প্রতিষ্ঠানটি। তার আগে ২০১৭ সালে ৫ শতাংশ নগদ ও ৫ শতাংশ বোনাস শেয়ার, ২০১৬ সালে ৫ শতাংশ নগদ ও ৫ শতাংশ বোনাস শেয়ার লভ্যাংশ দেয় প্রিমিয়ার লিজিং।
কোম্পানিটির মোট শেয়ার সংখ্যা ১৩ কোটি ২৯ লাখ ৭০ হাজার ২১০টি। এর মধ্যে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের কাছে ২০ দশমিক ৭২ শতাংশ আছে। বাকি শেয়ারের মধ্যে ৫৬ দশমিক ৩১ শতাংশই আছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে। আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ২২ দশমিক ৯৭ শতাংশ আছে।
প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সের পর গত সপ্তাহে দাম কমার তালিকায় ছিল স্টাইল ক্রাফট। এই কোম্পানিটির শেয়ার দাম কমেছে ১৫ দশমিক ৯৯ শতাংশ। শেয়ার দাম ১৫ দশমিক ২৫ শতাংশ কমার মাধ্যমে দাম কমার তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে প্রিমিয়ার ব্যাংক।
এছাড়া দাম কামার তালিকায় থাকা শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে- মেঘনা সিমেন্টের ১৫ দশমিক ১২ শতাংশ, বসুন্ধরা পেপার মিলের ১৪ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ, এক্সিম ব্যাংকের ১৩ দশমিক ৫১ শতাংশ, ফার কেমিক্যালের ১২ দশমিক ৯৮ শতাংশ, ন্যাশনাল ব্যাংকের ১২ দশমিক ১২ শতাংশ, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ১১ দশমিক ৫৪ শতাংশ এবং ইউনিয়ন ব্যাংকের ১১ দশমিক ১১ শতাংশ দাম কমেছে।
এমএএস/ইএ/জেআইএম