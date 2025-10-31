রিং শাইন কেলেঙ্কারি
৯ বিদেশিসহ ১০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
পুঁজিবাজারে একটি কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করতে ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে ২৭৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বিদেশি ৯ নাগরিকসহ মোট ১০ জনের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বাংলাদেশি হলেন ফার গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের ফারুক।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন। বিষয়টি দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন।
নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিদেশি নাগরিকরা হলেন—সুং ওয়েন লি অ্যাঞ্জেলা, সুং জাই মিন, শিয়াও লিউ ই চি, চুক কোয়ান, শেয়াও ইয়েন শিন, সুং চুং ইয়াও, হ্যাং সিউ লাই, শিয়াও হাই হে ও সুং ওয়ে মিন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, ফার গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল কাদের ফারুক বিদেশি কোম্পানি রিং শাইন টেক্সটাইল লিমিটেডকে (ডিইপিজেড) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত করার সময় কোম্পানিটির কোনো কার্যকর মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) না থাকা সত্ত্বেও ভুয়া শেয়ারহোল্ডার ও কাগজপত্র তৈরি করেন। এভাবে তিনি রিং শাইন টেক্সটাইলকে শেয়ারবাজারের আইপিওতে অন্তর্ভুক্ত করে সংঘবদ্ধ আর্থিক জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ২৭৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন।
তদন্তে আরও জানা যায়, আব্দুল কাদের ফারুক ওই বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেন এবং জালিয়াতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থের ৪০-৬০ শতাংশ ভাগাভাগি করেন। অভিযোগটি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুসন্ধানাধীন রয়েছে।
বৃহস্পতিবার অনুসন্ধান কর্মকর্তার আবেদনের ভিত্তিতে আদালত ফার গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের ফারুক, রিং শাইন টেক্সটাইলের বিদেশি চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকসহ মোট ১০ জনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।
এমডিএএ/এমএমকে