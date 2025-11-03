  2. অর্থনীতি

আবারও ডিবিএ সভাপতি সাইফুল ইসলাম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০১ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
আবারও ডিবিএ সভাপতি সাইফুল ইসলাম
সাইফুল ইসলাম/ফাইল ছবি

পুঁজিবাজারে স্টক ব্রোকারদের সংগঠন ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিবিএ) সভাপতি হিসেবে আবার নির্বাচিত হয়েছেন ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিমিটেডের পরিচালক সাইফুল ইসলাম।

তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। একই সঙ্গে কমিটির বাকি ১৪ জনও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তারা আগামী দুই বছর (২০২৬ ও ২০২৭) ডিবিএর নেতৃত্ব দেবেন।

কমিটিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. মনিরুজ্জামান। সহ-সভাপতি পদে ঢাকা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাফিজ-আল-তারিক নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া পরিচালক পদে নির্বাচিত হয়েছেন—এম. রাফিউজ্জামান বোখারী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এবি অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড; ব্যারিস্টার মোহাম্মদ ইফতেখার জোনায়েদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এস সি এল সিকিউরিটিজ লিমিটেড; মো. নাদিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আর. এন. ট্রেডিং লিমিটেড; আহমেদ কবির মজুমদার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আজম সিকিউরিটিজ লিমিটেড; আর. ওয়াই. শমসের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউ এরা সিকিউরিটিজ লিমিটেড; আমিনুল ইসলাম, সিইও, ওয়ান সিকিউরিটিজ লিমিটেড; আলহাজ্ব নাহিদ আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জি এম এফ সিকিউরিটিজ লিমিটেড; নাঈম মো. কাইয়ুম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কাইয়ুম সিকিউরিটিজ লিমিটেড; মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ভিশন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড; ডা. ওসমান গনি চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এক্সপো ট্রেডার্স লিমিটেড; খন্দকার শফিকুর রহিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফিনিক্স সিকিউরিটিজ লিমিটেড ও শরীফ আতাউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএআর সিকিউরিটিজ লিমিটেড।

ডিবিএ সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয় গত ২৮ আগস্ট। তফসিল অনুযায়ী ১৯ অক্টোবর ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। ওইদিন সভাপতি পদে ১ জন, সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে ১ জন, সভাপতি পদে ১ জন এবং পরিচালক পদে ১২ জনসহ মোট ১৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়ন যাচাই-বাছাই শেষে ১ নভেম্বর নির্বাচন বোর্ড ১৫ জন প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করে। ৩ নভেম্বর ছিল প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন। কেউ প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করায় এবং বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য পদের সমান হওয়ায়, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ২০২৫ অনুযায়ী নির্বাচন বোর্ড তাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করে। ফলে ভোটগ্রহণের আর প্রয়োজন হয়নি।

নির্বাচিত সদস্যরা ডিবিএর আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেবেন।

এমএএস/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।