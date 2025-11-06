ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্সের ‘সিপিসি গোল্ড’ অর্জন
গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিতের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশে একমাত্র সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক মর্যাদাপূর্ণ ‘ক্লায়েন্ট প্রটেকশন সার্টিফিকেশন (সিপিসি) গোল্ড’ অর্জন করেছে ব্র্যাক। আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘মাইক্রোফাইনানজা রেটিং (এমএফআর)’ এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচিকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা গ্রাহকদের সুরক্ষা ও দায়িত্বশীল আর্থিক সেবায় সর্বোচ্চ বৈশ্বিক স্বীকৃতি।
রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বের) এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, নির্ধারিত আটটি আন্তর্জাতিক নীতিমালার ভিত্তিতে সিপিসি গোল্ড সার্টিফিকেশনটি দেওয়া হয়। গ্রাহকবান্ধব পণ্য সেবা, অতিরিক্ত ঋণ প্রতিরোধ, স্বচ্ছতা, ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ, গ্রাহকের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়।
ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি গত পাঁচ দশক ধরে বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এই কর্মসূচি দেশের ৪ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে, যার মধ্যে ৯০ শতাংশই নারী। মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির অর্থায়নে লাখো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষক ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. সাঈদ কুতুব। আরও বক্তব্য রাখেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ্, ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির ঊর্ধ্বতন পরিচালক অরিঞ্জয় ধর।
ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি দ্বিতীয়বারের মতো এই স্বীকৃতি লাভ করলো। এর আগে ২০১৬ সালে ব্র্যাক প্রথমবারের মতো সিপিসি গোল্ড সার্টিফিকেশন লাভ করে। বাংলাদেশে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্র্যাকের এই স্বীকৃতি পুরো দেশের মাইক্রোফাইন্যান্স খাতের জন্য একটি গৌরবময় অর্জন।
এই অর্জন ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ১ কোটি ৪০ লাখেরও বেশি গ্রাহককে নিরাপদ, ন্যায্য এবং সম্মানজনক সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়। এটি প্রমাণ করে যে দায়িত্বশীল মাইক্রোফাইন্যান্সে ব্র্যাক এখন বিশ্বমানের নেতৃত্বের আসনে রয়েছে। গোল্ড লেভেল সিপিসি ব্র্যাকের নেতৃত্বের জন্য একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
