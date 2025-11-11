বাংলাদেশকে বিনামূল্যে ৩০ হাজার টন সার দিচ্ছে রাশিয়া

বাংলাদেশকে বিনামূল্যে ৩০ হাজার টন সার দিচ্ছে রাশিয়া
রাশিয়ার উরাচেম গ্রুপ বিনামূল্যে ৩০ হাজার টন পটাশ সার দিচ্ছে বাংলাদেশকে। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় বন্ধুত্ব ও গভীর আন্তরিকতার নিদর্শন হিসেবে এসব সার দেওয়া হচ্ছে বলে ঘোষণা দিয়েছে উরাচেম গ্রুপ।
গত ৬ নভেম্বর দেশটির সার উৎপাদনকারী এই প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত এক ঘোষণা দেয়। এরপর মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) উরাচেম গ্রুপের বাংলাদেশ লোকাল প্রতিনিধি গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে।
এতে বলা হয়, কোম্পানিটি রাশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরও বাড়াতে বিনামূল্যে এসব সার দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। গত বছরের ২০ নভেম্বর কোম্পানিটির প্রধান নির্বাহী দিমিত্রি কনিয়েভ বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়কে এ সার দেওয়ার আগ্রহ জানিয়ে চিঠি দেন। যা পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় থেকে নিশ্চিত করা হয়।
এরপর এ বিষয়ে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার জি খোজিন এবং রাশিয়া ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মিয়া সাত্তার স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করেন।
এ বিষয়ে মিয়া সাত্তারের বলেন, রাশিয়া বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। দীর্ঘ সময়ের পথচলায় তা আরও শক্ত হয়েছে। আশা করি এ সার পেয়ে দেশের কৃষক উপকৃত হবেন।
দ্রুততম সময়ে রাশিয়ার প্রতিশ্রুত এ সার সরবরাহ করা হবে বলেও জানানো হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে।
উরাচেম গ্রুপ বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দীর্ঘদিন কাজ করে আসছে। গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান পিজেএসসি ইউরালকালি বিশ্বের মধ্যে অন্যতম পটাশ সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সাল থেকে পিজেএসসি ইউরালকালি জিটুজি ভিত্তিতে জেএসসি বৈদেশিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এক মিলিয়ন টনের বেশি এমওপি সার সরবরাহ করেছে।
