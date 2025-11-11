  2. জাতীয়

বিদ্যুৎ বন্ধ করেনি আদানি, সকালে এলো ৮৫৬ মেগাওয়াট

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩২ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
বিদ্যুৎ বন্ধ করেনি আদানি, সকালে এলো ৮৫৬ মেগাওয়াট

বাংলাদেশের কাছে প্রাপ্য ভারতের আদানি পাওয়ারের বকেয়া বিল ১০ নভেম্বরের মধ্যে পরিশোধ না করলে আজ (মঙ্গলবার) থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের হুমকি দিয়েছিল কোম্পানিটি। তবে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করেনি তারা।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জনসংযোগ পরিদপ্তরের পরিচালক মো. শামীম হাসান জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, আজ বেলা ১১টায় আদানি থেকে ৮৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া গেছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান গণমাধ্যমকে বলেছেন, আদানির সঙ্গে কিছু বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আদানির দুর্নীতির বিষয়ে হাইকোর্টে একটি রিট হয়েছে। আমরা অন প্রটেস্ট আংশিক পেমেন্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসে ১০০ মিলিয়ন ডলার পরিষোধের বিষয়ে আদানিকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে ব্যাংকে বলা হয়েছে। চলতি মাসে কয়েক ধাপে এই বিল পরিশোধ করা হবে।

আরও পড়ুন
আদানির সঙ্গে চুক্তিতে অনিয়ম: পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা করবে দুদক
শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে আদানি ডিফেন্সের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

এর আগে, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, অক্টোবরের শেষ দিকে আদানি পাওয়ারের হেড অব এনার্জি রেগুলেটরি অ্যান্ড কমার্শিয়াল অভিনাশ অনুরাগ পিডিবির চেয়ারম্যানের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠান। চিঠিতে ভারতের আদানি পাওয়ার জানায়, বারবার অনুরোধ ও যোগাযোগের পরও পিডিবি ৪৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৪৯ দশমিক ৬ কোটি ডলার) বকেয়া পরিশোধ করেনি।

এর মধ্যে পিডিবির নিজস্বভাবে স্বীকৃত বকেয়া ২৬২ মিলিয়ন ডলার এখনও অনাদায়ী রয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। চিঠিতে আদানি পাওয়ার আরও দাবি করে, বারবার বিল বকেয়া থাকায় তারা ২০১৭ সালের পাওয়ার পারচেজ অ্যাগ্রিমেন্ট (পিপিএ)-এর ধারা ১৩.২ (i) ও (ii) অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার আইনি অধিকার রাখে।
কোম্পানিটি আরও জানায়, সরবরাহ বন্ধ থাকলেও কেন্দ্রের নির্ভরযোগ্য সক্ষমতার ভিত্তিতে তারা ক্ষমতা চার্জ (ক্যাপাসিটি পেমেন্ট) পাওয়ার অধিকারী থাকবে।

সেসময় বিদ্যুৎ বন্ধের হুমকির চিঠি পেয়েছেন বলে জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ফওজুল কবির খান। গত মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাতে তিনি বলেন,আদানির চিঠি পেয়ছি। তারা বলেছে, যদি ১০ নভেম্বরের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ না করা হয় তাহলে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেবে। আমরা দেখি কী করি- আলোচনায় বসবো।

এনএস/এএমএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।