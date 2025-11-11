ঢাকায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যমেলা ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর

ঢাকায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যমেলা ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা (ডিআইটিএফ) আর আগের মতো নেই। আগামীতে ডিআইটিএফ হবে দুই পর্বে। মূল আসরের নাম হবে ঢাকা বাণিজ্যমেলা (ডিটিএফ)। এছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণে হবে আলাদা মেলা- গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো। অর্থাৎ, এখন থেকে দেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য জানুয়ারিতে মাসব্যাপী ডিটিএফ ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা তিনদিনের গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো হবে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এ বছর ঢাকায় গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো হবে ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর। এছাড়া মাসব্যাপী ডিএফটি শুরু হবে ১ জানুয়ারি থেকে।
মেলার দুই আসরই হবে পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চীন ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে। যৌথভাবে মেলা দুটি আয়োজন করবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)।
জানা গেছে, দেশি-বিদেশি ক্রেতা-বিক্রেতা নিয়ে এতদিন হয়েছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা। ওই আয়োজনের লক্ষ্য ছিল বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন। পাশাপাশি স্থানীয় বাজারের সঙ্গে তাদের পরিচিত করানো। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠান দূতাবাস বা সরকারি প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে অংশগ্রহণ না করে স্থানীয় এজেন্ট বা ব্যক্তির মাধ্যমে অংশ নিয়েছে।
এর ফলে পণ্য ও সেবার মান যাচাই করা সম্ভব হয়নি। অনেক সময় মানহীন বা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য বিদেশি ব্র্যান্ডের নামেও উপস্থাপন করা হয়। বিদেশি ব্র্যান্ড বা উৎপাদকরা সরাসরি মেলায় না থাকায় ক্রেতারাও প্রতারিত হন। এতে প্রদর্শনীর আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।
এছাড়া মাসব্যাপী এ মেলায় অংশগ্রহণে আনাগ্রহ দেখায় অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠান। যে কারণে তিন দিনব্যাপী আলাদা গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো করা হচ্ছে এ বছর।
