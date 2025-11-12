  2. অর্থনীতি

দেশের প্রথম গ্রিন ও স্মার্ট পোর্ট হবে লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
বিডা চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন/ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রামের লালদিয়ায় বিশ্বমানের কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

তিনি বলেন, লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল হবে দেশের প্রথম গ্রিন ও স্মার্ট পোর্ট। এ পোর্টটি বর্তমান সক্ষমতার দ্বিগুণ আকারের জাহাজ ধারণ করতে পারবে। এটি ২৪ ঘণ্টা নাইট নেভিগেশন সুবিধাসহ পূর্ণমাত্রায় পরিচালিত হবে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

বিডা চেয়ারম্যান বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরাসরি বৈশ্বিক শিপিং সংযোগ পাবে এবং রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকদের জন্য পরিবহন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।

