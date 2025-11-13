  2. অর্থনীতি

সৌদি আরব-মরক্কো থেকে ৫৪৪ কোটি টাকার সার কিনছে সরকার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১৭ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
সৌদি আরব ও মরক্কো থেকে ৮০ হাজার মেট্রিক টন সার কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এরমধ্যে সৌদি থেকে ৪০ হাজার টন ইউরিয়া এবং মরক্কো থেকে ৪০ হাজার টন ডিএপি সার কেনা হবে। এতে মোট ব্যয় হবে ৫৪৩ কোটি ৮৫ লাখ ১৬ হাজার ৩২০ টাকা। এছাড়া ২১৭ কোটি টাকায় সিঙ্গাপুর থেকে ৫০ হাজার টন সিদ্ধ চাল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালাহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক এই সার ও চাল কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি আরবের সাবিক এগ্রো নিউট্রিয়েন্টস কোম্পানি থেকে ৪০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার কেনার অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

জানা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সৌদি আরবের সাবিক এগ্রো নিউট্রিয়েন্টস কোম্পানি থেকে ৩ লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন এবং আপদকালীন ও জরুরি পরিস্থিতি এবং দেশীয় কারখানায় সারের ঘাটতি মোকাবিলায় আরও ৩ লাখ মেট্রিক টনসহ মোট ৬ লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আমদানির চুক্তি করা হয়।

সৌদি আরবের সাবিক এগ্রো নিউট্রিয়েন্টস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক সারের মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি মেট্রিক টন ৩৯৯.১৬ মার্কিন ডলার হিসেবে ৮ম লটে ৪০ হাজার মেট্রিক টন বাল্ক গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার ১ কোটি ৫৯ লাখ ৬৬ হাজার ৪০০ মার্কিন ডলারে কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৯৫ কোটি ৪২ লাখ ৮৭ হাজার ৩৬০ টাকা।

বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কোর ওসিপি নিউট্রিক্রপস এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ৪০ মেট্রিক টন ডিএপি সার আমদানির অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

জানা গেছে, বিএডিসি কর্তৃক মরক্কো থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নবায়িত চুক্তির মাধ্যমে ডিএপি সার আমদানির প্রস্তাব সিসিইএ সভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় গত ২ জুলাই আবার চুক্তি নবায়ন করা হয়।

সার আমদানি চুক্তিতে উল্লিখিত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি অনুসারে সারের মূল্য নির্ধারণ করে ওসিপি নিউট্রিক্রপস মরক্কো থেকে ৮ম লটে ৪০ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি সার বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যে ২ কোটি ৮৩ লাখ ৭৩ হাজার ২০০ মার্কিন ডলারে কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ৩৪৮ কোটি ৪২ লাখ ২৮ হাজার ৯৬০ টাকা। প্রতি মেট্রিক টন ডিএপি সারের প্রস্তাবিত এফওবি দর ৭০৯.৩৩ মার্কিন ডলার।

