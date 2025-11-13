‘দুরন্ত’র পৃষ্ঠপোষকতায় বাইসাইকেলে হিমালয়ের ৩ ট্রেইল জয় উজ্জলের

‘দুরন্ত’র পৃষ্ঠপোষকতায় বাইসাইকেলে হিমালয়ের ৩ ট্রেইল জয় উজ্জলের
নেপালের হিমালয়ের তিনটি বিখ্যাত ও কঠিন ট্রেইল সাইকেল চালিয়ে সফলভাবে পাড়ি দিয়েছেন বাংলাদেশি সাইক্লিস্ট আরিফুর রহমান উজ্জল। ‘দুরন্ত হিমালয়া এক্সপিডিশন’ নামে তার এই চ্যালেঞ্জিং অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশের শীর্ষ সাইকেল ব্র্যান্ড ‘দুরন্ত’ বাইসাইকেল।
প্রায় দুই মাসব্যাপী এই অভিযানে সাইকেলে চড়ে হিমালয়ের তিনটি বিখ্যাত ও কঠিন ট্রেইল মানাসলু সার্কিট, অন্নপূর্ণা সার্কিট এবং এভারেস্ট বেস ক্যাম্প অতিক্রম করেছেন উজ্জল। আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এই তিন সার্কিট এক অভিযানে সাইকেলে ঘোরা অত্যন্ত বিরল। এই দুঃসাহসিক যাত্রার সময় তিনি হিমালয় পর্বতমালার কঠিন ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে ৮১৯ কিলোমিটারের বেশি সাইকেল চালিয়েছেন।
নেপাল থেকে দেশে ফেরার পর বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) ‘দুরন্ত হিমালয়া এক্সপিডিশন’ জয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দুরন্ত বাইসাইকেলের পক্ষ থেকে রাজধানীর বাড্ডায় আরএফএল গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে আরিফুর রহমান উজ্জলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে হিমালয় অঞ্চলের তিনটি বিখ্যাত ও কঠিন ট্রেইল সাইকেল চালিয়ে জয়ের সফলতার পেছনে লুকিয়ে থাকা গল্পগুলো তুলে ধরেন উজ্জল।
উজ্জল বলেন, এই অভিযানের প্রতিটি দিন ছিল আমার জন্য এক নতুন পরীক্ষা। কখনো ভয়, কখনো ক্লান্তি, আবার কখনো নিঃশব্দে প্রকৃতির মহিমায় হারিয়ে যাওয়া। সবকিছু মিলেই ‘দুরন্ত হিমালয়া এক্সপিডিশন’ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, দৃঢ় মনোভাব, প্রস্তুতি আর সাহস থাকলে কোনো পথই কঠিন নয়।
‘দুরন্ত হিমালয়া এক্সপিডিশন’ শীর্ষক এই অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেছে দেশের শীর্ষ সাইকেল ব্র্যান্ড ‘দুরন্ত’/ছবি: জাগোনিউজ
তিনি আরও বলেন, দুরন্ত বাইসাইকেল আমার এই অভিযানে পাশে ছিল বলেই এটি সম্ভব হয়েছে। তাদের সমর্থন শুধু আমার নয়, বাংলাদেশের তরুণ সাইক্লিস্টদের জন্যও এক বড় অনুপ্রেরণা।
আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরএন পাল বলেন, বাংলাদেশের একজন সাইক্লিস্ট হিমালয়ের তিনটি কঠিন সার্কিট এক অভিযানে সাইকেলে অতিক্রম করেছেন, এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সাইক্লিং ইতিহাসে একটি অনন্য অর্জন। উজ্জলের ‘দুরন্ত হিমালয়া এক্সপিডিশন’ এর সম্পূর্ণ যাত্রায় পৃষ্ঠপোষক হতে পেরে আমরা গর্বিত।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, আরএফএল গ্রুপের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আল্লামা মুর্শিদ মুনিম, দুরন্ত বাইসাইকেলের হেড অফ মার্কেটিং শরিফুল ইসলাম, ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার সুমন চন্দ্র ধর, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) মো. আল-আমিন এবং ব্র্যান্ড ম্যানেজার খন্দকার আরিফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
এমএমকে/জেআইএম