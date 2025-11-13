সাব-কন্ট্রাক্টে তৈরি পোশাক রপ্তানিতেও প্রণোদনা পাবে রপ্তানিকারকরা
সাব-কন্ট্রাক্টিংয়ের মাধ্যমে উৎপাদিত তৈরি পোশাক ও বস্ত্রজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও এখন থেকে প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করেছে, যেখানে বলা হয়েছে—সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে এ সুবিধা প্রদান করা হবে।
সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সচল কারখানা রয়েছে, তারা সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে উৎপাদিত পোশাক বা বস্ত্রজাত পণ্য রপ্তানি করলে নিট এফওবি মূল্যের ওপর রপ্তানি প্রণোদনা পাবে। তবে উৎপাদনে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়—এমন ট্রেডিং কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান এই সুবিধার আওতায় আসবে না।
এ ক্ষেত্রে ‘তৈরি পোশাক শিল্পে সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন-২০১৯’ এবং ‘ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের বিধিমালা-২০২৪’ অনুসরণ করতে হবে।
ব্যবসায়িক মহলের মতে, সরকারের এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ‘ফার্স্ট সেলস ফ্রেমওয়ার্ক’এর আওতায় রপ্তানি প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে।
ইএআর/এমএমকে/জেআইএম