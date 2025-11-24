রাশিয়া-সৌদি থেকে আসবে ৭৫ হাজার টন সার, ব্যয় ৩৯৯ কোটি টাকা

রাশিয়া-সৌদি থেকে আসবে ৭৫ হাজার টন সার, ব্যয় ৩৯৯ কোটি টাকা
রাশিয়া ও সৌদি আরব থেকে ৭৫ হাজার মেট্রিক টন সার কিনবে সরকার। এতে মোট ব্যয় হবে ৩৯৯ কোটি ৫০ লাখ ২৭ হাজার ৮৪০ টাকা। এরমধ্যে সৌদি আরব থেকে ৪০ হাজার মেট্রিক টন ব্যাগ গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার এবং রাশিয়া থেকে ৩৫ হাজার মেট্রিক টন এমওপি সার কেনা হবে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালাহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সৌদি আরবের সাবিক অ্যাগ্রো নিউট্রিশন কোম্পানি থেকে ১০ম লটের ৪০ হাজার মেট্রিক টন বাল্ক গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। সৌদি আরব থেকে এ সার কিনতে ব্যয় হবে ১৯৯ কোটি ৭৫ লাখ ১৩ হাজার ৯২০ টাকা।
কৃষি মন্ত্রণালয়ের পৃথক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাশিয়ার জেএসসি বিদেশি অর্থনৈতিক করপোরেশন (প্রোডিন্টর্গ) ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে সই হওয়া চুক্তির আওতায় ৭ম লটের ৩৫ হাজার মেট্রিক টন এমওপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। রাশিয়া থেকে এ সার কিনতে ব্যয় হবে ১৯৯ কোটি ৭৫ লাখ ১৩ হাজার ৯২০ টাকা।
এমএএস/এমকেআর/এমএস