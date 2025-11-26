  2. অর্থনীতি

আরএফএল ইলেকট্রনিকসের পরিবেশক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩১ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
আরএফএল ইলেকট্রনিকসের পরিবেশক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএলের ইলেকট্রনিকস পণ্যের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘ভিশন’, ‘ভিগো’ ও ‘প্রোটন’ এর বিভিন্ন পণ্য পরিবেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশকদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীর ঢাকায় হোটেল শেরাটনে ভিশন টিভি, ফ্রিজ, এসি, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স, ভিগো ব্র্যান্ডের পণ্য এবং প্রোটন ব্র্যান্ডের মোবাইল পরিবেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৪ শতাধিক পরিবেশক এ সম্মেলন অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল বলেন, ‌বাংলাদেশের ইলেকট্রনিকস খাত এখন দ্রুত বর্ধনশীল। আরএফএল ইলেকট্রনিকস সবসময়ই দেশের প্রযুক্তি খাতে আস্থা ও মানের প্রতীক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রযুক্তিখাতে নতুন উদ্ভাবন, মানোন্নয়ন এবং গ্রাহকসেবায় আমরা সর্বদা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছি। দেশব্যাপী ভিশন, ভিগো ও প্রোটন ব্র্যান্ডের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বাড়ছে। আর এই সাফল্যের মূল চালিকাশক্তি পরিবেশকেরা। এজন্য তিনি সব পরিবেশককে ধন্যবাদ জানান।

তিনি আরও বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় এবং গ্রাহকের আস্থা ধরে রাখতে উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো, পণ্যমান বাড়ানো, নতুন বাজার সম্প্রসারণ এবং উদ্ভাবনে আরও বিনিয়োগ করছে আরএফএল ইলেকট্রনিকস।

অনুষ্ঠানে দেশসেরা ১০ পরিবেশকে সম্মাননা দেওয়ার পাশাপাশি নতুন পণ্যের প্রদর্শনী এবং আগামী বছরের বিক্রয় পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আরএফএল ইলেকট্রনিকসের, নির্বাহী পরিচালক (টিভি ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স) কাজী রাশেদুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (ফ্রিজ, এসি) ইঞ্জিনিয়ার মো. নুর আলম, প্রোটন মোবাইলের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা ফরহাদ হাসান মামনুন, আরএফএল গ্রুপের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আল্লামা মুর্শিদ মুনিম, আরএফএল ইলেকট্রনিকসের বিপণন বিভাগের প্রধান মোহিত চক্রবর্তী ও এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ, ব্র্যান্ড ম্যানেজার রেওয়ানুল হকসহ কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

জেএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।