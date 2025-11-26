জেসিআই ঢাকা ইউনাইটেডের নতুন পরিচালনা বোর্ড
জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ঢাকা ইউনাইটেডে ২০২৬ সালের জন্য পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় রাজধানীর গুলশান ক্লাবের ল্যাম্বডা হলে সাধারণ অধিবেশন শেষে এ পরিচালনা বোর্ড নির্বাচন করা হয়। এতে সর্বসম্মতভাবে চ্যাপ্টারটির লোকাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ডা. মো. এনামুল হক। ইমিডিয়েট পাস্ট লোকাল প্রেসিডেন্ট (আইপিএলপি) হিসেবে থাকবেন ফাহমিদুর রহমান অনি।
২০২৬ সালের বোর্ডে নির্বাচিত অন্য সদস্যরা হলেন— মো. রবিউল ইসলাম (এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট), মীর মোহাম্মদ আলী (এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট), মাসউদ বিন আব্দুর রাজ্জাক (ভাইস প্রেসিডেন্ট), শাহাদাত হোসেন সাদী (ভাইস প্রেসিডেন্ট), ইজেল মোর্তুজা (ভাইস প্রেসিডেন্ট) ও রঞ্জন মীর মহসীন (ভাইস প্রেসিডেন্ট)।
পরিচালনা বোর্ডে আরও থাকছেন— মাকসুদ হোসেন (সেক্রেটারি জেনারেল), তাহিয়াদুল ইসলাম তামজিদ (ট্রেজারার), তাসনিম তিয়ান (লিগ্যাল কাউন্সেল), ফারিনা হক (ট্রেনিং কমিশনার), আরিফুল ইসলাম (পরিচালক), আসিফুর রহমান (পরিচালক), আসপিয়া আহসান (পরিচালক), মারিয়া মুমু (পরিচালক), মো. আব্দুল কাইয়ুম (অ্যাসিস্ট্যান্ট টু এলপি), জাহিদ হাসান আরজু (ডিজিটাল কমিটি চেয়ার), আরিফ সিকদার (পিআর কমিটি চেয়ার), ডা. তামিম (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কমিটি চেয়ার), বদরুন নাহার কলি (শিক্ষার্থীবিষয়ক কমিটি চেয়ার), খাদিজাতুল কুবরা (জেআইবি কমিটি চেয়ার), স্বপ্নিল হায়দার (স্ট্র্যাটেজিক কমিটি চেয়ার) এবং মোহাইমিনুল হক জয় (ইভেন্ট কমিটি চেয়ার)।
নির্বাচন শেষে নতুন বোর্ড সদস্যরা শপথ নেন। পরে বিদায়ী এলপি ফাহমিদুর রহমান অনি নবনির্বাচিত এলপি ডা. এনামুল হকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে চেইন হস্তান্তর করেন। নবনির্বাচিত বোর্ড আগামী ১ জানুয়ারি থেকে দায়িত্ব পালন করবে।
জেসিআই ঢাকা ইউনাইটেডের লোকাল প্রেসিডেন্ট (এলপি) এ এফ এম ফাহমিদুর রহমান অনির সভাপতিত্বে অধিবেশনে গত এক বছরের কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় বার্ষিক প্রতিবেদন তুলে ধরেন চ্যাপ্টারটির লোকাল সেক্রেটারি রবিউল ইসলাম। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন লোকাল ট্রেজারার শাহাদাত হোসেন সাদী।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কর্মসংস্থান ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. এ এফ এম মতিউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অরুণ কুমার চৌধুরী, জেসিআই বাংলাদেশের ডেপুটি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আরেফিন রাফি আহমেদ, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম তানভীর সাদ আকাশ এবং চ্যাপ্টারটির মেন্টর ও ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহারিয়ার হাসান জিসুন।
এছাড়া জেসিআই ঢাকা ইউনাইটেডের সাবেক সাতজন লোকাল প্রেসিডেন্টের মধ্যে খাদিজা আক্তার (২০১৯), তাসনিম হক (২০২০), আজাজুল হাসান খান (২০২২), মুনতাসির মামুন (২০২৩) এবং কামরুজ্জামান পাভেল (২০২৪) উপস্থিত ছিলেন।
অধিবেশন শেষে ফটোসেশন এবং নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।
