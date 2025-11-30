১০ বছর পূর্তিতে অথবা ডটকমে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়

১০ বছর পূর্তিতে অথবা ডটকমে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়
দেশের জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম অথবা ডটকমে শুরু হয়েছে ‘১০ম বর্ষপূর্তি সেল’ ক্যাম্পেইন। প্রতিষ্ঠানটির এক দশক পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ এ ক্যাম্পেইনে থাকছে তিন লাখেরও বেশি ডিল, সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ ছাড়সহ অসংখ্য আকর্ষণীয় অফার।
রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীর বাড্ডায় অথবা ডটকমের প্রধান কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কেক কাটেন এবং ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ প্রাণ-আরএফএলের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহসান খান চৌধুরী।
এসময় অথবা ডটকমের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার তাসফিন আলম, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা আশফাকুজ্জামান তন্ময়সহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
১০ম বর্ষপূর্তি সামনে রেখে এ ক্যাম্পেইন চলবে আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ক্যাম্পেইন চলাকালীন প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নানা অফার। এর মধ্যে রয়েছে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়, ১০ টাকায় পণ্য, ওয়াও বক্স, বাই ওয়ান গেট ওয়ান, শপ অ্যান্ড উইন অফারের পাশাপাশি হোম ডেলিভারির সুবিধা।
ইস্টার্ন ব্যাংকের ভিসা, মাস্টার কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করলে গ্রাহকরা ১০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবেন। নগদ এবং বিকাশ পেমেন্টে ফ্ল্যাট ১০০ টাকা ক্যাশব্যাক সুবিধাও থাকছে।
এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক খন্দকার তাসফিন আলম বলেন, ২০১৫ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে অথবা ডটকম বাংলাদেশের ই-কমার্স খাতে নির্ভরযোগ্যতা, মান ও গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাশ্রয়ী মূল্য, নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি সার্ভিস এবং গ্রাহক-অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণেই গত এক দশকে অথবা ডটকম দেশের লাখো অনলাইন ক্রেতার আস্থার জায়গায় পরিণত হয়েছে।
অফারের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা আশফাকুজ্জামান তন্ময় বলেন, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা সবসময় ক্রেতাদের জন্য বিশেষ কিছু নিয়ে আসার চেষ্টা করি। গতবারের তুলনায় এবার আরও অনেক বেশি ও আকর্ষণীয় অফার যুক্ত করা হয়েছে।
১০ম বর্ষপূর্তির অফারে কেনাকাটার জন্য ভিজিট করুন অথবা ডটকমের ওয়েবসাইটে
