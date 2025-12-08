নকল ও ভেজাল ওষুধ রোধে পালসটেকের ৩ মিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ

নকল ও ভেজাল ওষুধ রোধে পালসটেকের ৩ মিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ
দেশে দ্রুত বর্ধনশীল স্বাস্থ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক বি-টু-বি কোম্পানি পালসটেক প্রি-সিরিজ এ রাউন্ডে ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছে। এ বিনিয়োগে নেতৃত্ব দিয়েছে ভিয়েতনামের আর্লি-স্টেজ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান অ্যাসেন্ড ভিয়েতনাম ভেঞ্চারস (এভিভি) ও সিঙ্গাপুরভিত্তিক অ্যাক্সিলারেটর ফান্ড ইটারেটিভ।
এভিভির জন্য এটি বাংলাদেশে প্রথম বিনিয়োগ, যা দেশের প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্যসেবা রূপান্তর ও অগ্রযাত্রার প্রতি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক আস্থার প্রতিফলন।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নতুন এ তহবিল পালসটেকের মেডবক্স প্ল্যাটফর্মকে সারাদেশে বিস্তার করতে ও ওয়ান ফার্মেসি নামে একটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল চালু করতে সহায়তা করবে। এ মডেলের উদ্দেশ্য হলো দেশের হাজারো ছোট ও অনানুষ্ঠানিক ফার্মেসিকে একটি মানসম্মত, নিয়ম-অনুবর্তী ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার আওতায় আনা।
এতে আরও বলা হয়, ওয়ান ফার্মেসির মাধ্যমে ফার্মেসিগুলো যাচাই করা কোম্পানির কাছ থেকে সরাসরি ওষুধ সংগ্রহ করতে পারবে। এতে ওষুধের উৎস ও গন্তব্য সহজে ট্র্যাক করা যাবে, নিয়ন্ত্রক সংস্থার তদারকি আরও শক্তিশালী হবে। মজুত ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সেবা আরও সহজে পরিচালনা করতে পারবে।
বিজ্ঞপ্তিতে পালসটেকের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরেফিন রাফি আহমেদ বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ফার্মেসিগুলো যেন শুধু যাচাই করা উৎস থেকে পণ্য পায়, যেন রোগীদের কখনোই তাদের ব্যবহৃত ওষুধের গুণগত মান নিয়ে সন্দেহ করতে না হয়। পালসটেক বিশ্বাস করে, প্রযুক্তি মানুষের জীবন সহজ করবে, জটিল নয়।
২০২১ সালে প্রতিষ্ঠিত পালসটেক পরিচালনা করছে মেডবক্স, যা একটি ডেটাভিত্তিক অর্ডারিং ও লজিস্টিকস প্ল্যাটফর্ম। এ প্ল্যাটফর্ম ফার্মেসিগুলো যাচাই করা প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে সরাসরি আসল ওষুধ সংগ্রহ করতে সহায়তা করে। গত এক বছরে প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত বিস্তৃত হয়ে ঢাকার ১২ হাজারেরও বেশি ফার্মেসি এবং প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছেছে।
ইএইচটি/এমকেআর/এমএস