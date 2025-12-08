মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য বস্তা-বাক্স ভরে আসছে টাকা
পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য মুক্ত হাতে দান করছেন অসংখ্য মানুষ। তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত এই মসজিদের নির্মাণে অনুদানের জন্য বসানো বাক্সগুলোর প্রায় সবকটি এরই মধ্যে ভরে গেছে বলে জানা গেছে।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন হুমায়ুন কবির মোট ১১টি দান বাক্স বসিয়েছিলেন। জানা গেছে, রুপিবোঝায় সব বাক্স জড়ো করা হয়েছে তার বাড়ির তিন তলার একটি ঘরে।
নগদ ছাড়াও অনলাইন ও ব্যাংকেও অর্থ জমা পড়েছে। সব নোট ও পয়সা গোনা হচ্ছে হুমায়ুনের বাড়িতেই। আনা হয়েছে রুপি গণনার যন্ত্রও।
এখন পর্যন্ত কত রুপি জমা পড়েছে? সূত্র জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত অনলাইনে ৯৩ লাখেরও বেশি রুপি জমা পড়েছে। আর চারটি বাক্স ও একটি বস্তা থেকে নগদে পাওয়া গেছে ৩৭ লাখ ৩৩ হাজার রুপি। পরবর্তী সময়ে আরও তিনটি বাক্সের রুপি মিলিয়ে মোট ১ কোটি ১০ লাখ রুপি জমা পড়েছে। বাকি দানবাক্সগুলো মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) গণনা হলে জানা যাবে কত রুপি জমা পড়ছে।
এ বিষয়ে হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন, যারা টাকা গুনলেন, তারা কেউ আমার নিজের কিংবা পার্টিরও লোক নয়। এই লোকগুলো এই এলাকার মাওলানা ও ইমাম। টাকা গোনার পুরোটা সময় ফেসবুকে লাইভ করা হয়েছে। এছাড়া সিসি ক্যামেরার সামনে বাক্স থেকে টাকা বের করা হয়েছে।
তিনি আরও জানিয়েছেন, আমার বাড়ির ৩ তলায় একটি ভালো ঘর রয়েছে, যেখানে সুরক্ষিত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় রুপি গোনার কাজ চলছে। পুরোটাই লাইভ দেখানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষ রুপি দান করেছেন, তাদের টাকা যাতে অপচয় না হয়, সেই দায়িত্বটা আমাদের ট্রাস্টের। মানুষ আমাদের প্রতি যে আস্থা রেখেছে, তার কোনো অমর্যাদা হবে না।
হুমায়ুন এও জানিয়েছেন, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী তাকে ফোন করে বলেছেন, এই মসজিদ নির্মাণে তিনি ৮০ কোটি রুপির অনুদান একাই দেবেন। আরও বহু মানুষ টাকা দিচ্ছেন।
জানা গেছে, এই বাবরি মসজিদ নির্মাণ করতে খরচ হবে আনুমানিক ৩০০ কোটি রুপি। আর এই পরিমাণ অর্থ জোগাড় হয়ে যাবে বলেই আশা করছেন হুমায়ুন কবির।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হুমায়ুন কবির। সেদিন মানুষের ব্যাপক ভিড় হয়েছিল। প্রায় ৪০ হাজার মানুষের জন্য শাহী বিরিয়ানির আয়োজনও ছিল। সেদিনই বসানো হয়েছিল স্টিলের তৈরি ১১টি বড় দানবাক্স।
হুমায়ুন তার অনুসারীদের মসজিদ নির্মাণে সাহায্যের আহ্বান জানান। এরপর থেকেই একের পর এক অনুদান আসতে থাকে। তার দাবি, মানুষ মন খুলে দান করছেন। দানের পরিমাণ কয়েক কোটি রুপিও ছাড়িয়ে যেতে পারে।
