রাবির শতাধিক নারী শিক্ষার্থীকে দেওয়া হলো আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ

রাবির শতাধিক নারী শিক্ষার্থীকে দেওয়া হলো আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ১০০ ছাত্রীকে সাত দিনব্যাপী ‘আত্নরক্ষা কৌশল ও আত্মবিশ্বাস উন্নয়ন প্রশিক্ষণ’ দিয়েছে ‘বহ্নিশিখা’ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।
১ ডিসেম্বর থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ছিল প্রশিক্ষণের শেষ দিন।
সপ্তাহজুড়ে প্রশিক্ষণে দুটি অংশ ছিল। একটি আত্মরক্ষা কৌশল, যেটি একজন ট্রেইনার বিভিন্নরকম শারীরিক আক্রমণে কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে তার কৌশল শিখিয়েছেন। অপরটি আত্মবিশ্বাস উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। কীভাবে আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায়, তা সেমিনারের মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়েছে।
এ বিষয়ে বহ্নিশিখা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি জান্নাতুন নাঈম তুহিনা বলেন, ‘সাত দিনব্যাপী আমাদের মেয়েরা বিভিন্নরকম আত্মরক্ষার কৌশল শিখেছে। তারা শিখেছে যে কোনো বিপদকালীন সময়ে আত্মবিশ্বাসী থেকে কীভাবে নিজেদের রক্ষা করা যায়।’
তিনি আরও বলেন, এবার আমরা ১০০ জন মেয়েকে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলাম। তাদের জন্য ছিল অভিজ্ঞ ট্রেইনার, টিশার্ট ও প্রতিদিনের নাশতা।
প্রসঙ্গত, পরিবেশবাদী আন্দোলন গ্রিন ভয়েসের অধীনে নারীদের আত্মন্নোয়নে একটি শাখা হিসেবে ‘বহ্নিশিখা’ কাজ শুরু করে। এবারই প্রথম স্বতন্ত্র কমিটি গঠন করে নারীদের মাঝে কাজের বিস্তৃতি আরও বাড়িয়ে চলেছে বহ্নিশিখা।
