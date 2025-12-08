পিরোজপুরে আদর্শ মা ও শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
পিরোজপুর সদর উপজেলার ৮০ নম্বর পালপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আদর্শ মা ও আদর্শ শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোল্লা বক্তিয়ার রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনিছুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান, সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা ট্রেনিং সেন্টার ইনস্ট্রাক্টর রনু আহমেদ।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পিরোজপুর সদর উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম মোল্লা।
বক্তারা বলেন, আদর্শ মা-ই আদর্শ শিক্ষার্থী তৈরির মূল চালিকা শক্তি। পরিবারে সুশিক্ষা, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা গড়ে উঠলে শিশুদের সামগ্রিক অগ্রগতি আরও দ্রুত দৃশ্যমান হয়।
অনুষ্ঠানে নির্বাচিত আদর্শ মা ও আদর্শ শিক্ষার্থীদের সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হয়।
তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর অভিভাবক শিল্পী রানী বলেন, ‘সবাই সম্মাননা পায় না, আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন সব মায়েরা আদর্শ মা হতে পারেন। এ ধরনের অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি উৎসাহিত করে।’
৮০ নম্বর পালপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোহেলী আসফিয়া বলেন, ‘আদর্শ শিক্ষার্থী ও আদর্শ মা অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং মা ও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে এ ধরনের প্রোগ্রাম অনেক ভূমিকা রাখে। এজন্য প্রতিবছর আমরা এ ধরনের প্রোগ্রামের আয়োজন করি।’
মো. তরিকুল ইসলাম/এসআর